Ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς και το μοναδικό ρεκόρ του που δεν πρόκειται να σπάσει

Το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει χαρίσει αμέτρητα ιστορικά ρεκόρ, όμως υπάρχει ένα που μοιάζει σχεδόν αδύνατο να καταρριφθεί.

Ο Σέρβος θρύλος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε Μουντιάλ με τρεις διαφορετικές ονομασίες χώρας, χωρίς όμως να αλλάξει ποτέ εθνική ομάδα. Οι πολιτικές εξελίξεις στα Βαλκάνια και η διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας είχαν ως αποτέλεσμα να αλλάζει το όνομα του κράτους που εκπροσωπούσε, ενώ ο ίδιος παρέμενε σταθερά μέλος της ίδιας ποδοσφαιρικής «οικογένειας».

Η πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο ήρθε το 1998 στη Γαλλία με τη φανέλα της Γιουγκοσλαβίας. Οκτώ χρόνια αργότερα, το 2006 στη Γερμανία, εκπροσώπησε τη Σερβία και Μαυροβούνιο, ενώ το 2010 στη Νότια Αφρική φόρεσε τη φανέλα της Σερβίας, γράφοντας ιστορία.

Παρότι στα χαρτιά εμφανίζεται πως αγωνίστηκε με τρεις διαφορετικές χώρες, στην πραγματικότητα ο Στάνκοβιτς δεν άλλαξε ποτέ εθνική ομάδα. Οι αλλαγές αφορούσαν αποκλειστικά τη μετεξέλιξη του ίδιου κράτους, γεγονός που κάνει το επίτευγμά του ακόμη πιο ξεχωριστό.

Έτσι, το όνομα του Ντέγιαν Στάνκοβιτς έχει περάσει για πάντα στα βιβλία της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ένα ρεκόρ που δύσκολα θα μπορέσει να επαναληφθεί στο μέλλον.