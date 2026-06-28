Ιμπραΐμοβιτς: «Δύσκολα βλέπω ομάδα να σταματά τη Γαλλία»

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποθέωσε τη Γαλλία ενόψει του αγώνα με τη Σουηδία για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, τονίζοντας πως οι «Τρικολόρ» αποτελούν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο παλαίμαχος Σουηδός επιθετικός, που βρίσκεται στη διοργάνωση ως σχολιαστής του Fox Sports, υποστήριξε ότι ελάχιστες ομάδες μπορούν να κοντράρουν τη Γαλλία.

Όπως ανέφερε, η μοναδική ευκαιρία των αντιπάλων της είναι να εκμεταλλευτούν στιγμές χαλάρωσης, καθώς όταν οι Γάλλοι διατηρούν τον ρυθμό τους αγωνίζονται σε επίπεδο ανώτερο από κάθε άλλη ομάδα.

Παράλληλα, τα σουηδικά ΜΜΕ αναγνωρίζουν τη δυσκολία της αποστολής απέναντι στους Παγκόσμιους πρωταθλητές. Η Sweden Herald κάνει λόγο για πιθανότητα... θαύματος, επισημαίνοντας πως η Γαλλία δεν βασίζεται σε έναν μόνο αστέρα, ενώ η Aftonbladet χαρακτηρίζει τους «μπλε» ως την κορυφαία ομάδα του τουρνουά, συγκρίνοντάς τους μάλιστα με τη θρυλική Βραζιλία του 2002.

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