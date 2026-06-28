Κίνηση της Λίβερπουλ για Γκιμαράες, αρνητική η Νιούκαστλ

Η Λίβερπουλ έκανε το πρώτο βήμα για την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες, εξετάζοντας τις προϋποθέσεις μιας πιθανής μεταγραφής του Βραζιλιάνου μέσου.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι «Reds» επικοινώνησαν με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, χωρίς ωστόσο να έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στη Νιούκαστλ.

Η αγγλική ομάδα ξεκαθαρίζει πως ο διεθνής χαφ δεν παραχωρείται και δεν βρίσκεται στη λίστα των προς πώληση παικτών.

Παρά τη στάση της Νιούκαστλ, η Λίβερπουλ εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την υπόθεση, αξιολογώντας τις διαθέσιμες επιλογές για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής ενόψει της νέας χρονιάς.

Προς το παρόν, οι επαφές βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και μένει να φανεί αν οι «Reds» θα προχωρήσουν σε επίσημη πρόταση για να δοκιμάσουν τις προθέσεις της Νιούκαστλ.