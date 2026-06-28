«Ρήγμα» στην Ουρουγουάη: Παίκτες αμφισβήτησαν ανοιχτά τον Μπιέλσα πριν από τον «τελικό» με την Ισπανία

Σοβαρή αναταραχή φέρεται να επικρατεί στο στρατόπεδο της Ουρουγουάης, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα της χώρας, αρκετοί διεθνείς ήρθαν σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Μαρσέλο Μπιέλσα λίγες ώρες πριν από την καθοριστική αναμέτρηση απέναντι στην Ισπανία για το Μουντιάλ.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της MARCA, ποδοσφαιριστές-ηγέτες της «Σελέστε», μεταξύ των οποίων οι Φεντερίκο Βαλβέρδε, Ροντρίγο Μπεντανκούρ, Σέρχιο Ροσέτ και Μανουέλ Ουγκάρτε, ζήτησαν συνάντηση με τον Αργεντινό τεχνικό, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις προπονητικές του μεθόδους και την ένταση που επιβάλλει στις καθημερινές προπονήσεις.

Οι παίκτες υποστήριξαν πως η υπερβολική επιβάρυνση έχει επηρεάσει την απόδοση της ομάδας, ενώ αυξάνει σημαντικά και τον κίνδυνο τραυματισμών.

Παράλληλα, διαφώνησαν με το επιθετικό πλάνο του Μπιέλσα απέναντι στην Ισπανία, εκτιμώντας ότι θα άφηνε μεγάλους χώρους στους αντιπάλους και θα εξέθετε την άμυνα της Ουρουγουάης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μπιέλσα απέρριψε τις ενστάσεις των ποδοσφαιριστών, παραμένοντας πιστός στη φιλοσοφία του για ποδόσφαιρο υψηλής έντασης και διαρκούς πίεσης.

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