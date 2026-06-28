«Άκυρο» της Νιούκαστλ στη δεύτερη πρόταση της Τότεναμ για Τονάλι

Η προσπάθεια της Τότεναμ να αποκτήσει τον Σάντρο Τονάλι έχει νέα εμπόδια, καθώς η Νιούκαστλ απέρριψε και τη δεύτερη πρόταση των Λονδρέζων για τον Ιταλό μέσο.

Οι «Καρακάξες» παραμένουν αμετακίνητες στις απαιτήσεις τους, κοστολογώντας τον 26χρονο ποδοσφαιριστή κοντά στα 100 εκατομμύρια λίρες. Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Τότεναμ, η οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές εξακολουθεί να είναι σημαντική.

Την ίδια στιγμή, η Μάντσεστερ Σίτι παρακολουθεί διακριτικά τις εξελίξεις, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τον ανταγωνισμό για την υπογραφή του διεθνούς Ιταλού.

Η Τότεναμ καλείται πλέον να αποφασίσει αν θα ανεβάσει σημαντικά την προσφορά της ή αν θα στραφεί σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, καθώς η Νιούκαστλ δεν δείχνει πρόθυμη να κάνει πίσω στις απαιτήσεις της.