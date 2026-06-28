Αλγερία και Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 3-3 σε ένα απίθανο παιχνίδι και προκρίθηκαν αμφότερες στην φάση των «32» του Μουντιάλ.

Αλγερία και Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αποτέλεσμα που εξασφάλισε και στις δύο ομάδες την πρόκριση στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Αυστριακοί ολοκλήρωσαν τον όμιλο στη δεύτερη θέση, ενώ οι Αλγερινοί προκρίθηκαν ως τρίτοι. Εκτός συνέχειας έμεινε το Ιράν, το οποίο δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα.

Η συνέχεια της διοργάνωσης φέρνει την Αυστρία απέναντι στην Ισπανία σε μία απαιτητική ευρωπαϊκή μονομαχία, ενώ η Αλγερία θα κοντραριστεί με την Ελβετία, έχοντας θεωρητικά πιο ευνοϊκό έργο.

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό, με την Αλγερία να δείχνει πιο δραστήρια στα πρώτα λεπτά και να δημιουργεί τις πρώτες επικίνδυνες καταστάσεις. Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, η Αυστρία ισορρόπησε το παιχνίδι και στο 28ο λεπτό πήρε προβάδισμα. Ο Νταβίντ Αλάμπα βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Μάρκο Αρναούτοβιτς, ο οποίος εκτέλεσε ιδανικά για το 1-0.

Το προβάδισμα των Αυστριακών αφύπνισε την Αλγερία, που ανέβασε την πίεσή της αναζητώντας την ισοφάριση. Οι προσπάθειες των Μάζα και Σεϊμπί προειδοποίησαν την αντίπαλη άμυνα, πριν ο Μπελγκαλί εκμεταλλευτεί την ασίστ του Ριγιάντ Μαχρέζ και με όμορφη ατομική προσπάθεια μέσα στην περιοχή διαμορφώσει το 1-1 λίγο πριν από την ανάπαυλα.

Στην επανάληψη οι δύο ομάδες παρουσιάστηκαν πιο προσεκτικές, καθώς η ισοπαλία εξυπηρετούσε αμφότερες στη μάχη της πρόκρισης. Παρ' όλα αυτά, το σκορ άλλαξε ξανά στο 55', όταν ο Μαρσέλ Σάμπιτσερ, έπειτα από δημιουργία του Κόνραντ Λάιμερ, έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Αυστρία με εύστοχο πλασέ.

Η απάντηση της Αλγερίας ήταν άμεση. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Μαχρέζ βρέθηκε απέναντι σε κενή εστία και δεν δυσκολεύτηκε να ισοφαρίσει σε 2-2, βάζοντας ξανά τους Βορειοαφρικανούς σε τροχιά πρόκρισης.

Το φινάλε εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Στο 94ο λεπτό ο Μαχρέζ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για το 3-2 και δίνοντας την εντύπωση πως η Αυστρία θα γνώριζε έναν οδυνηρό αποκλεισμό.

Ωστόσο, στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, ο Σάσα Καλάιτζιτς βρέθηκε στο σωστό σημείο και με γκολ στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 3-3, χαρίζοντας στην Αυστρία τον πολύτιμο βαθμό και μαζί την πρόκριση στους «16».

Οι συνθέσεις του αγώνα:

Αλγερία (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Μπενμπότ, Μπελγκάλι (71′ Τσεργκουί), Μπενσεμπαϊνί, Μαντί, Χαντζάμ (71′ Αίτ-Νουρί), Μάζα, Μπενταλέμπ, Αουάρ (90’+4′ Γκεντουέμις), Μαχρέζ, Τσαϊμπί, Γκουϊρί (71′ Μπελάιντ).

Αυστρία (Ραλφ Ράνγκνικ): Α. Σλάγκερ, Πος, Λίνχαρτ, Αλάμπα (62′ Ντάνσο), Εμβένε (90’+5′ Κάλαϊτζιτς), Σέιβαλντ, Τ. Σλάγκερ (46′ Γκρίλιτς), Σμιντ (46′ Βάνερ), Λάιμερ, Ζάμπιτσερ, Αρναούτοβιτς (46′ Γκρέγκοριτς)

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