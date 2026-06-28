Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «32» του Μουντιάλ - Ο δρόμος για τον τελικό

Ολοκληρώθηκε το παζλ με τα 16 ζευγάρια της φάσης των "32" του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε το πρόγραμμα έως τον τελικό.

Φινάλε-θρίλερ στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με το τελικό παζλ των "32" να διαμορφώνεται στο... 96ο λεπτό, τότε δηλαδή που η Αυστρία ισοφάρισε την Αλγερία σε 3-3, τρία λεπτά μετά το γκολ που δέχτηκε, με το Ιράν να μένει την ίδια εκτός συνέχειας. Αν οι Αυστριακοί δεν είχαν σκοράρει, τότε οι Ιρανοί με απολογισμό τερμάτων 3-3 θα προκρίνονταν εκείνοι ως όγδοη καλύτερη τρίτη των ομίλων!

Με τον "χάρτη" πλέον να έχει διαμορφωθεί, στους "32" δεν υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι, πλην όμως έχουμε μπροστά μας πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή έπεσε στα "μαλακα" και θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήριο το Σάββατο (4/7), ενώ η έτερη φιναλίστ του 2022, Γαλλία έχει πιο επικίνδυνο έργο κόντρα στους Σουηδούς. Οι διοργανωτές Καναδοί θα αντιμετωπίσουν τη Ν.Αφρική στο εναρκτήριο ματς των νοκ άουτ. Η δεύτερη οικοδέσποινα ΗΠΑ με την Βοσνία και η τρίτη, το Μεξικό θα παίξει κόντρα στο Εκουαδόρ. Η Πορτογαλία έχασε τελικά την πρωτιά στον όμιλό της και θα έχει ματς-φωτιά με την Κροατία, ενώ η Ισπανία θα παίξει με την Αυστρία, η Γερμανία με την Παραγουάη, η Ολλανδία με το Μαρόκο, η Ελβετία με την Αλγερία, η Νορβηγία με την Ακτή Ελεφαντοστού, η Κολομβία με την Γκάνα και η Αυστραλία με την Αίγυπτο.

Πιθανή μάχη Αργεντινής-Βραζιλίας ή Αργεντινής-Αγγλίας στα ημιτελικά, όπου η "αλμπισελέστε" έχει ορθάνοιχτο δρόμο για να φτάσει στη μία πλευρά του μπράκετ. Από την άλλη πλευρά, ξεχωρίζει η πιθανότατη μονομαχία στους "16" μεταξύ Γερμανίας-Γαλλίας, αλλά κι ένα πιθανό ματσάρισμα Ισπανίας-Πορτογαλίας στην ίδια φάση.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των «32» του Μουντιάλ και το πρόγραμμα:

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

22:00 Nότια Αφρική – Καναδάς



ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία

23:30 Γερμανία – Παραγουάη

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

04:00 Ολλανδία – Μαρόκο

20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Γαλλία - Σουηδία

04:00 Μεξικό - Εκουαδόρ

19:00 Αγγλία - Λ.Δ Κονγκό

23:00 Βέλγιο - Σενεγάλη

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 ΗΠΑ - Βοσνία

22:00 Ισπανία - Αυστρία

ΠΑΡΑΣΚΥΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

02:00 Πορτογαλία - Κροατία

06:00 Ελβετία - Αλγερία

21:00 Αυστραλία - Αίγυπτος

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

01:00 Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι

04:30 Κολομβία - Γκάνα

Δείτε και τον δρόμο έως τον τελικό της διοργάνωσης, με όλα τα πιθανά ζευγάρια:

FIFA World Cup 2026

*Round 32 Bracket

*Team Qualified pic.twitter.com/mcDujDYXem — WORLD ⚽FOOTBALL Schedules & Results @ ❤⚽Malaysia (@roslisyed1) June 28, 2026

Το πρόγραμμα έως τον τελικό:

Φάση των «16»

4 Ιουλίου - 7 Ιουλίου

Προημιτελική φάση

9 Ιουλίου - 12 Ιουλίου

Ημιτελική φάση

14 Ιουλίου - 15 Ιουλίου

Μικρός τελικός

19 Ιουλίου

Τελικός

19 Ιουλίου

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