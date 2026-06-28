Το πικρό ποτήρι των Ιρανών: Δύο φάσεις στις καθυστερήσεις τους απέκλεισαν από το Μουντιάλ! (vids)

Ένα γκολ που τους ακυρώθηκε για... χιολιοστό κι ένα που έβαλε η Αυστρία κόντρα στην Αλγερία, κράτησαν το Ιράν εκτός συνέχειας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι Ιρανοί ήταν οι μεγάλοι άτυχοι του Μουντιάλ, καθώς έμειναν εκτός της φάσης των "32" στο τελευταίο δευτερόλεπτο της διαδικασίας των ομίλων! Κι όμως, έτσι ακριβώς έγινε...

Η Αλγερία έκανε την ανατροπή και προηγήθηκε με 3-2 στο 93', με γκολ του Μαχρέζ, απέναντι στους Αυστριακούς. Με εκείνο το σκορ, η Αυστρία έμενε εκτός συνέχειας, αφού θα ήταν τρίτη στον όμιλό της, με 3 βαθμούς και τέρματα 5-6. Στην ειδική βαθμολογία των οκτώ καλύτερων τρίτων που προκρίνονταν στα νοκ άουτ, το Ιράν ήταν όγδοο με τρεις βαθμούς και τέρματα 3-3. Σημειώνεται πως η διαφορά τερμάτων είναι το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας.

Στο 96ο λεπτό όμως (τέσσερα λεπτά καθυστερήσεις είχε δώσει ο διαιτητής), ο Κάλαϊτζιτς που είχε περάσει ως αλλαγή, ισοφάρισε σε 3-3 με κεφαλιά στο απόλυτο ματς-θρίλερ των ομίλων και με το γκολ αυτό έστειλε την Αυστρία στην επόμενη φάση ως 2η του ομίλου της, λόγω διαφοράς τερμάτων με την Αλγερία, αφού ισοβάθμισαν στους τέσσερις βαθμούς. Η όγδοη που προκρίθηκε ως καλύτερη τρίτη, ήταν τελικά η Σενεγάλη, μοναδική που το πέτυχε με τρεις βαθμούς, υπερτερώντας τον Ιράν, Νοτίου Κορέας και Σκωτίας που είχαν επίσης από ένα τρίποντο, στη διαφορά των γκολ.

Αυτή βέβαια ήταν η δεύτερη φάση στις καθυστερήσεις που στοίχισε στους Ιρανούς, καθώς στο ματς με την Αίγυπτο (1-1), ο Χαλιζάντ σκόραρε στο 93', αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε ως οφσάιντ για... μισό παπούτσι, χάνοντας την ευκαιρία να περάσουν ως 2οι του ομίλου τους.

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