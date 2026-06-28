Χεζμπολάχ: Απορρίπτει τη συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ και ζητά πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Σε ανακοίνωσή του, ο ηγέτης της σιιτικής οργάνωσης χαρακτήρισε τη συμφωνία «άκυρη», υποστηρίζοντας ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι όροι του ιρανοαμερικανικού μνημονίου κατανόησης, το οποίο –όπως ανέφερε– προβλέπει την αποχώρηση του Ισραήλ από τις κατεχόμενες περιοχές του Λιβάνου.

Ο Ναΐμ Κάσεμ προειδοποίησε επίσης κατά οποιασδήποτε σύνδεσης της ισραηλινής αποχώρησης με τον αφοπλισμό της «αντίστασης» στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόταση που υπερβαίνει όλες τις κόκκινες γραμμές».

Όπως υποστήριξε, η αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ θα μετέτρεπε τον Λίβανο «σε παιχνίδι στα χέρια του ισραηλινού εχθρού».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα γύρω από τη συμφωνία που υπεγράφη στην Ουάσιγκτον, στο τέλος του πέμπτου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ Βηρυτού και Τελ Αβίβ. Μέρος του πολιτικού κόσμου και των μέσων ενημέρωσης χαρακτηρίζει τη συμφωνία «ιστορική» και πιθανή ευκαιρία αποκλιμάκωσης, ενώ άλλοι τη θεωρούν μονομερή παραχώρηση προς το Ισραήλ.

Η συμφωνία επιδιώκει να επιλύσει εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο πλευρών, μετά από μήνες συγκρούσεων που, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, έχουν προκαλέσει περισσότερους από 4.000 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες στον Λίβανο από τις αρχές Μαρτίου.

Πηγή: Anadolu