«Ανείπωτη τραγωδία για τον Λούκας Τρέχο, νεκρή η γυναίκα και τα παιδιά του στον σεισμό της Βενεζουέλας»

Μια τραγωδία που συγκλονίζει τον κόσμο του ποδοσφαίρου σημειώθηκε στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,5 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή.

Ύστερα από 74 ώρες εντατικών ερευνών, στις οποίες συμμετείχαν διασώστες και εθελοντές, εντοπίστηκαν νεκροί η σύζυγος και τα παιδιά του Αργεντινού ποδοσφαιριστή Λούκας Τρέχο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, η βοήθεια έφτασε δυστυχώς πολύ αργά.

Ο 38χρονος αμυντικός, που αγωνίζεται στην Γκουάιρα και είχε περάσει στο παρελθόν από τον Ατρόμητο, βιώνει τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, έχοντας χάσει ολόκληρη την οικογένειά του μέσα σε μία ανείπωτη φυσική καταστροφή.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στη Βενεζουέλα αλλά και στον διεθνή αθλητικό χώρο, με μηνύματα συμπαράστασης να καταφθάνουν από συλλόγους, συμπαίκτες και φιλάθλους.

Σε αυτές τις τραγικές στιγμές, ολόκληρη η ποδοσφαιρική κοινότητα στέκεται στο πλευρό του Λούκας Τρέχο και όλων των οικογενειών που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό.