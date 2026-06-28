Τα συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού για την Κανέλλα Χρυσονίδου

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Κανέλλας Χρυσονίδου, καθώς και στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την απώλειά της.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Κανέλλας Χρυσονίδου, καθώς και στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την απώλειά της.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 28, 2026
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.#paobcaktor pic.twitter.com/JH1WqFT4Bq