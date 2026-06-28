Τα συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού για την Κανέλλα Χρυσονίδου

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου, υπεύθυνης εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Κανέλλας Χρυσονίδου, καθώς και στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την απώλειά της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».