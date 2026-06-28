Ηθελε από πέρυσι τον Χαρτώνα η ΑΕΚ, τον παίρνει φέτος (vid)

Η «Ενωση» αρχίζει και κινείται δυναμικά και πλέον είναι κοντά στην απόκτηση του 18χρονου γκαρντ από την ΔΕΚΑ.

Η ΑΕΚ άργησε να μπει στο μεταγραφικό παζάρι, αλλά πλέον κινείται δυναμικά. Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι παίρνει τον σέντερ, Νέλι Τζόζεφ, που ήταν στην Στρασμπούρ (όνομα, που αποκάλυψε προ ημερών η «Magic Euroleague»), τώρα είναι έτοιμη να αποκτήσει τον Βασίλη Χαρτώνα.

Έναν 18χρονο, από τους πλέον ταλαντούχους της γενιάς του και ο οποίος έπαιζε κι αυτός στην ΔΕΚΑ, ομάδα, που έχει βγάλει τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και τον Λευτέρη Λιοτόπουλο.

Η ΑΕΚ ήθελε από πέρυσι τον ύψους 1.93 Χαρτώνα, αλλά φαίνεται ότι τώρα είναι η ώρα να τον αποκτήσει.