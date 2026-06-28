Κοντούρης στο SDNA: «Ο Νίστρουπ μας έχει βάλει στο κεφάλι μας την εικόνα, ότι στο τέλος θα σηκώνουμε την κούπα!» (vid)

Ο Σωτήρης Κοντούρης μίλησε αποκλειστικά στο SDNA. Αποστολή στην Ολλανδία: Τάσος Νικολογιάννης.

Ο Σωτήρης Κοντούρης παραχώρησε συνέντευξη αποκλειστικά στο SDNA και μίλησε για τον Νίστρουπ και τις αλλαγές σε νοοτροπία και αγωνιστική ταυτότητα, για την υποχρέωση όλων να μπουν πρωταθλητές στον Βοτανικό, για τον Στέφανο Κοτσόλη και τον ρόλο, που έχει στην ομάδα, αλλά και για τον εαυτό του, ενώ έστειλα ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Θέλω να μου πεις καταρχάς πώς βλέπεις την προετοιμασία μέχρι τώρα, τις πρώτες σου εντυπώσεις.

«Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε έναν νέο προπονητή, νεαρό σε ηλικία. Το πρώτο δείγμα σε όλη την ομάδα είναι πολύ καλό. Τώρα μπαίνουν οι βάσεις για κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Αυτό θα έρθει μόνο με δουλειά. Δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Ο προπονητής μας ζητάει καινούρια πράγματα, πράγματα που πρέπει να έχουμε ως Παναθηναϊκός. Αυτό μέρα με την μέρα, step by step, ανεβαίνει για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε».

Αυτό που είπες «πράγματα που πρέπει να έχουμε ως Παναθηναϊκός» μου άρεσε. Τι σας ζητάει; Χωρίς να μπεις με λεπτομέρειες, για να το περάσουμε στον κόσμο. Τι είναι αυτό που σας λέει ότι πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός;

«Να είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Να πεθαίνουμε μέσα στο γήπεδο, να δίνουμε τα πάντα. Κάθε προπόνηση να είναι σαν αγώνας. Να δουλεύουμε σαν πρωταθλητές, με το σκεπτικό ότι όταν τελειώσει με το καλό το Πρωτάθλημα, μας έβαλε την εικόνα να σηκώνουμε το τρόπαιο. Όλοι πρέπει να έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Να αλλάξουμε τελείως τα πράγματα, να δουλεύουμε σαν Παναθηναϊκός».

Σας μιλάει δηλαδή για Πρωτάθλημα, σας περνάει ότι αυτός πρέπει να είναι ο μοναδικός στόχος…

«Ναι, εννοείται αυτό. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα».

Τι σου κάνει την μεγαλύτερη εντύπωση από όσα ζεις αυτές τις μέρες;

«Θεωρώ ότι δουλεύουμε μεθοδικά, με ξεκάθαρο πλάνο, με ξεκάθαρο προσανατολισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάθε ποδοσφαιριστή. Να ξέρει την δουλειά του, να ξέρει ότι έχει 2-3 πράγματα να κάνει μέσα στο γήπεδο και πρέπει να τα κάνει πάρα πολύ καλά. Μου κάνει εντύπωση ότι όλα τα παιδιά έχουν όρεξη, θέλουν να αποδείξουν ότι αξίζουν να βρίσκονται εδώ. Ο ανταγωνισμός πιστεύω ότι βοηθάει μεταξύ μας να βελτιωνόμαστε, να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε ώστε να φτιάξουμε την ομάδα που πρέπει για να μπορέσουμε να αποδίδουμε στο γήπεδο».

Ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του Παναθηναϊκού φέτος;

«Πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολλή ένταση στο παιχνίδι μας, επιθετικότητα. Δεν θα φοβόμαστε να επιτεθούμε, να κρατήσουμε την μπάλα, να παίξουμε. Αυτό που θα μας διακρίνει είναι το πάθος, η όρεξη και η φιλοδοξία μας να φτάσουμε εκεί που πρέπει».

Το γεγονός ότι μέχρι τώρα αυτό δεν το είχε η ομάδα, το αποδίδεις κάπου; Εννοώ από την ημέρα που ήρθες.

«Δεν είμαι ο κατάλληλος να το πει και να το κρίνει αυτό. Θεωρώ ότι πλέον πρέπει να κοιτάμε το μέλλον, να κοιτάμε τι κάναμε λάθος, να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να βελτιωνόμαστε για το καλύτερο που έχουμε μπροστά μας».

Τα 16 χρόνια χωρίς Πρωτάθλημα φαντάζομαι σας βάζουν μια πίεση. Την νιώθεις αυτή την πίεση ή λες «στον Παναθηναϊκό είμαι, πρέπει να παλέψω για να πάρω το Πρωτάθλημα»;

«Εντάξει, την πίεση την παντρεύεσαι όταν είσαι στον Παναθηναϊκό. Την δουλειά μας κάνουμε. Δεν υπάρχει δουλειά χωρίς πίεση, πόσο μάλλον σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Το ότι έχουμε τόσα χρόνια να πάρουμε Πρωτάθλημα θεωρώ ότι δεν πρέπει να βάζει πίεση στους εαυτούς μας. Πρέπει να μας βάζει ευθύνη, γιατί όταν είσαι στον Παναθηναϊκό πρέπει να είσαι ο καλύτερος παίκτης. Να αποδεικνύεις σε κάθε προπόνηση κι αγώνα ότι αξίζεις να βρίσκεσαι εδώ. Και να δίνεις τα πάντα ώστε η ομάδα να φτάσει εκεί που πρέπει».

Την ημέρα που ήρθες στον Παναθηναϊκό, πώς βρήκες τα πράγματα σε σχέση με αυτό που περίμενες;

«Την ομάδα δεν την κάνουν τα πρόσωπα μόνο, την κάνει το όνομα, η ιστορία της. Αγωνιστικά σίγουρα θα αλλάξουν κάποια πράγματα, είναι λογικό. Η περσινή χρονιά δεν ήταν καθόλου καλή, το δείχνει και η θέση μας. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τώρα και όταν ήρθα δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι το ίδιο, είμαι στον Παναθηναϊκό. Όπως έδινα τα πάντα το προηγούμενο εξάμηνο, έτσι θα συνεχίσω όσο φοράω την φανέλα του Παναθηναϊκού».

Ήρθες πριν λίγους μήνες, είχες προτάσεις κι από άλλες ομάδες. Θέλω να μου πεις το σκεπτικό σου για να έρθεις στον Παναθηναϊκό.

«Με επηρέασε το γεγονός ότι με τους ανθρώπους που μίλησα υπήρχε ένα πλάνο για εμένα. Υπήρχε πλάνο να δημιουργήσει η ομάδα κάτι καινούριο. Δίψα για τίτλους και διακρίσεις. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο κίνητρο για εμένα».

Μια άποψη για τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Στέφανο Κοτσόλη, που ήταν ουσιαστικά αυτός που σε έφερε στον Παναθηναϊκό. Πώς τον ζεις στην καθημερινότητα;

«Είναι ένα τεράστιο στήριγμα δίπλα μας. Δεν είναι μόνο σε εμένα, στον Τετέι που συνέβαλε να έρθουμε εδώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο για όλη την ομάδα. Τον σέβονται όλοι, ξέρει πάνω απ’ όλα τι σημαίνει Παναθηναϊκός».

Τα τρία ευρωπαϊκά προκριματικά που έχετε να δώσετε χωρίς αύριο, σας έχουν βάλει πίεση; Πώς το ζείτε αυτό;

«Δεν μπορούμε να έχουμε την πίεση από την αρνητική πλευρά. Υπάρχει πίεση η ομάδα να μπει στην League Phase, είναι δεδομένο αυτό. Πρέπει να το κοιτάμε αντίπαλο - αντίπαλο, βήμα - βήμα, ώστε να δούμε στο τέλος τι έχουμε πετύχει».

Με ποιον κάνεις περισσότερο παρέα στην ομάδα;

«Οι Έλληνες είμαστε πολύ καλή παρέα. Πιο πολύ με τον Κάτρη, με τον Τριαντάφυλλο, με τον Κυριόπουλο. Αλλά είμαστε όλοι: ο Τετέι, ο Παντελίδης, όλοι».

Είστε μια νέα γενιά παικτών. Ο Παναθηναϊκός ρίχνει τον μέσο όρο ηλικίας και πάει σε ένα μοντέλο από το οποίο πιστεύω ότι μόνο κερδισμένος βγαίνεις. Και το ελληνικό ποδόσφαιρο και εσείς. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό;

«Οι ομάδες χρειάζονται Έλληνες. Οι Έλληνες ξέρουν τι φανέλα φοράνε, ξέρουν την πίεση, την πίεση του κόσμου. Δεν υπάρχει Έλληνας ποδοσφαιριστής που δεν έχει μεγαλώσει βλέποντας τον Παναθηναϊκό να διακρίνεται και να είναι στις μεγάλες ομάδες, είτε τον υποστηρίζει είτε όχι».

Θέλω να μου πεις το καλό σου στοιχείο και αυτό που χρειάζεται βελτίωση.

«Να σου πω την αλήθεια δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Υπάρχουν οι κατάλληλοι να το κρίνουν αυτό».

Εγώ θα πω ότι είσαι πολύ ώριμος για την ηλικία σου. Περίμενα μια περίοδο προσαρμογής που δεν την πέρασες. Έπαιξες κατευθείαν, δείχνεις μια μεγάλη ωριμότητα. Αυτό θα έλεγα εγώ, είναι πολύ σημαντικό γιατί είσαι νέος σε ηλικία.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου όπως είπα».

Πρότυπο έχεις;

«Μεγάλωσα με τον Μέσι σίγουρα! Πρότυπο στην θέση μου έχω τον Μπουσκέτς».

Σε έναν χρόνο ο Παναθηναϊκός θα παίζει στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό. Πώς το βλέπετε αυτό στην ομάδα και πώς το βλέπεις εσύ;

«Το βλέπουμε ως μια ανακούφιση. Η ομάδα επιβάλλεται να μπει στο γήπεδο. Η μόνη μας υποχρέωση είναι να μπει πρωταθλήτρια».

Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο για τη νέα σεζόν.

«Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ αυτό το εξάμηνο που βρίσκομαι εδώ έχω πάρει απίστευτη αγάπη, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να τους πω να έχουν υπομονή στον νέο μας προπονητή και το νέο πρότζεκτ. Να μας στηρίζουν, όπως κάνουν πάντα, και στα καλά και στα δύσκολα και αυτό μόνο στην επιτυχία θα μας οδηγήσει».

Οι δικοί σου στόχοι, οι προσωπικοί, ποιοι είναι; Σε 4-5 χρόνια τι θα ήθελες να έχεις κάνει;

«Να καθιερωθώ στον Παναθηναϊκό. Να παίξω, να κατακτήσω τίτλους, να πετύχω διακρίσεις. Ένα πολύ μεγάλο βήμα είναι να μπω και στην πρώτη ομάδα της Εθνικής, να γίνω βασικό μέλος. Η ομάδα είναι αυτή που θα με πάει στην Εθνική Ελλάδος. Μετά έχει ο θεός…».