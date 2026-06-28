Επιμένουν για Ολυμπιακό και Άμραμπατ οι Τούρκοι

Στο "κόλπο" της απόκτησης του Σοφιάν Άμραμπατ από την Φενέρμπαχτσε διατηρούν τον Ολυμπιακό στην Τουρκία.

Ο Μαροκινός μέσος αγωνίστηκε πέρυσι ως δανεικός στην Μπέτις από την Φενέρμπαχτσε, με τους Ανδαλουσιανούς να επιδιώκουν την παραμονή του, τη στιγμή που οι Τούρκοι ψάχνουν πλέον ομάδα για να τον πουλήσουν κι όχι για έναν νέο δανεισμό.

Και, μπορεί ο Άμραμπατ να αποτελεί βασική επιλογή για τον Μανουέλ Πελεγκρίνι στην ισπανική ομάδα, την ίδια στιγμή όμως τα τουρκικά ΜΜΕ διατηρούν και τον Ολυμπιακό στη μάχη της απόκτησης του 28χρονου άσου, κάνοντας λόγο για σοβαρό ενδιαφέρον από την πλευρά των Ερυθρολεύκων.

Παράλληλα όμως στο... κόλπο βρίσκεται και η Μπεσίκτας για τον Άμραμπατ, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο με τη Φενέρ έως το 2028, ενώ αυτή τη στιγμή έχει στραμμένη την προσοχή του στην εθνική του ομάδα, όπου αγωνίζεται με το Μαρόκο στο Μουντιάλ.

