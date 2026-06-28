Ταϊρί στο SDNA: «Στόχος η κατάκτηση του Eurocup - Σε λίγα χρόνια μπορούμε το πρωτάθλημα»

Ο Μπριν Ταϊρί μίλησε στο SDNA στο πλαίσιο του Stoiximan AegeanBall Festival και αναφέρθηκε στο event, στην παραμονή του στον ΠΑΟΚ αλλά και στους στόχους για τη νέα σεζόν.

Ο Μπριν Ταϊρί συμμετέχει στο Stoiximan AegeanBall Festival και στα πλαίσια του event μίλησε στο SDNA. Ο αστέρας του ΠΑΟΚ στάθηκε στην πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε και υπογράμμισε πως θα ήθελε να συμμετέχει ξανά τα επόμενα χρόνια.

Ακόμη, αναφέρθηκε στην απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στον «Δικέφαλο» και στην τρομερή φετινή του σεζόν. Τέλος, τόνισε ότι στόχος της ομάδας είναι η κατάκτηση του Eurocup και πως τα επόμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει με αξιώσεις το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την συμμετοχή του στο Stoiximan AegeanBall Festival: «Αυτό το event είναι τρομερό. Πανέμορφο. Έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Υπάρχουν πολλοί οπαδοί».

Για το αν θα ήθελε να συμμετέχει ξανά: «Φυσικά. Αν θέλουν να συμμετέχω ξανά, θα το κάνω».

Για την απόφασή του να μείνει στον ΠΑΟΚ: «Ήταν μία διαδικασία. Όπως όλα, το μπάσκετ είναι επιχείρηση. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για την καριέρα μου και για τον ΠΑΟΚ. Τα βρήκαμε και πήραμε μία καλή απόφαση».

Για το αν η φετινή ήταν η καλύτερή του σεζόν: «Νομίζω πως κάθε σεζόν είναι η καλύτερή μου. Κάθε χρόνο γίνομαι καλύτερος».

Για τους στόχους του ίδιου και της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο: «Ο στόχος μου είναι πάντα να είμαι υγιής. Για την ομάδα είναι να κερδίσει το Eurocup».

Για το αν τα επόμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις το πρωτάθλημα: «Φυσικά».