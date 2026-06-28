Το Over 2.5 της ημέρας δίνει διπλασιασμό

Η Ατλέτικο Γκοϊανιένσε υποδέχεται την Πόντε Πρέτα στο «Estádio Antônio Accioly», στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Serie B Βραζιλίας.

Διαβάστε την ανάλυση της αναμέτρησης και δείτε τα προγνωστικά στοιχήματος.

Ανάλυση Ατλέτικο Γκοϊανιένσε

Η Ατλέτικο Γκοϊανιένσε απέφυγε την ήττα στο Ρεσίφε, αποσπώντας ισοπαλία 1-1 από τη Σπορτ στις τελευταίες στιγμές των καθυστερήσεων. Με βάση τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης, άξιζε τουλάχιστον τον βαθμό.

Ανάλυση Πόντε Πρέτα

Η Πόντε Πρέτα δεν κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, γνωρίζοντας νέα ήττα, αυτή τη φορά με 2-0 εντός έδρας από τη Νοβοριζοντίνο.

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