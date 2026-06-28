Πρωταθλητής Ελλάδας ο Παναθηναϊκός στις Κορασίδες 

Ο ΟΦΗ έκανε εκπληκτική πορεία φτάνοντας ως τον τελικό, ο Παναθηναϊκός όμως πήρε το πανελλήνιο έχοντας δύο αθλήτριες, Τουλούπη-Μελιτσοπούλου, που έκαναν τη διαφορά με 26 και 18 πόντους αντίστοιχα και οδήγησαν το «τριφύλλι» στον τίτλο με 76-70.

Πρωταθλήτριες Ελλάδας οι κορασίδες του Παναθηναϊκού που υπό τις οδηγίες του κόουτς Μαντζιώρη έφτασαν στην κορυφή του πανελλήνιου που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, οι «πράσινες» επέστρεψαν στην κορυφή στις Κορασίδες μετά το 2022 και έπιασαν στην πρώτη θέση των τίτλων με τέσσερις κατακτήσεις τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, τον ΔΑΣ Άνω Λιοσίων και τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Την 3η θέση κατέκτησε ο Παναθλητικός που επικράτησε του ΠΑΟΚ στον μικρό τελικό με 82-70.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ομάδα της Κρήτης ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε με 5-0. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με 5-1, ισοφαρίζοντας με καλάθι της Τουλούπη, 7:33 πριν το τέλος της περιόδου και πέρασε μπροστά για πρώτη φορά με 9-8 ύστερα από τρίποντο της Σεφερλή. Οι δύο ομάδες εναλλασσόταν στην πρωτοπορία μέχρι το φινάλε του δεκαλέπτου (19-19).

Με τρεις πόντους της Τζενάκη ο ΟΦΗ πέρασε με 22-19 στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περιόδου. Το ντέρμπι καλά κρατούσε με τις αντίπαλες να είναι πολύ κοντά στο σκορ μέχρι το 15ο λεπτό όταν η Χαλαμπαλάκη έκανε το 30-26 για τις Ηρακλειώτισες. Ο Παναθηναϊκός όμως με 5-0 ξαναπήρε την πρωτοπορία και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τις «πράσινες» να προηγούνται 36-34.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με 7-0 των Αθηναίων (τρίποντο της Τουλούπη, λέι-απ και καλάθι της Μπερμπεράι) και τη διαφορά για πρώτη φορά στους εννέα (43-34). Λιγο αργότερα είχαμε το πρώτο διψήφιο σκορ (46-36) με την Μηλιτσοπούλου. Ο ΟΦΗ αντέδρασε μειώνοντας σε 48-42 και 50-44, όμως η… ψαλίδα άνοιξε πάλι για τις «πράσινες» που τελείωσαν το δεκάλεπτο με 62-51.

Οι Κρητικές έκαναν μια τελευταία προσπάθεια στις αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου μειώνοντας σε 62-55, με καλάθια από την Τζενάκη και την Μακράκη και σε 64-58 με τρίποντο από την Κονσολάκη. Αμεση ήταν η αντίδραση του Παναθηναϊκού με 5-0 και έτσι το σκορ παρέμεινε κοντά στους δέκα πόντους. Καθοριστικό στοιχείο του παιχνιδιού των Αθηναίων ήταν η ευστοχία στα τρίποντα και έτσι ήρθε η τελική επικράτηση με 76-70.

Διαιτητές: Αναστασιάδης Β.-Αθανασιάδης-Καραούλας

Δεκάλεπτα: 19-19, 36-34, 62-51, 76-70

Παναθηναϊκός (Μαντζιώρης-Μανωλάκος): Σεφερλή 10(2), Μηλιτσοπούλου 18(2), Τουλούπη 26(3), Παπαευθυμίου 9(3), Μπερμπεράι 10, Ρουτζούνη 3.

ΟΦΗ (Ζερβάκη-Δελατόλας): Κυνηγάκη, Ξενάκη 3, Δοκιμάκη 4, Αλεξάκη 21(1), Γιακουμάκη, Χαλαμπαλάκη 11, Κονσολάκη 8(2), Πολυχρονάκη 3(1), Τζενάκη 8, Κοτσυφού, Μακράκη 12(2), Αγιαννιωτάκη.

Δείτε το στατιστικό του αγώνα εδώ

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ