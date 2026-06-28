Τέσσερις συλλήψεις για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας -Ανήλικοι οι δύο κατηγορούμενοι

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησαν σε 4 συλλήψεις για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων.

Αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο σοκ, είναι ότι ανάμεσά τους είναι δύο 17χρονοι μαθητές από την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα ψηφιακά τους πειστήρια κατά τη διάρκεια των κατ' οίκων ερευνών, βρέθηκαν βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και πολλές φωτογραφίες και βίντεο με άτομα που αυτοτραυματίζονται.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες είναι ένας 50χρονος δημόσιος υπάλληλος από τη Σαντορίνη και ένας 20χρονος άνεργος από την Ξάνθη, που επίσης είχαν πλήθος αρχείων με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Παράλληλα σχηματίστηκαν δικογραφίες για ακόμα 3 άτομα, έναν 30χρονο σωφρονιστικό υπάλληλο, έναν 65χρονο ιδιωτικό υπάλληλο και έναν 70χρονο συνταξιούχο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων.

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος κατάφεραν να εντοπίσουν τους διαδικτυακούς χρήστες που είχαν αποκτήσει πρόσβαση σε αυτούς τους ιστότοπους και η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από από 11/06/2026 έως τις 26/06/2026. Από τα σπίτια των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν λάπτοπ, κινητά, κάρτες σιμ, τάμπλετ, σκληροί δίσκοι.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος οργανώθηκε και υλοποιήθηκε επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αιγίς» για την καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό, το διάστημα από 11 έως 26 Ιουνίου 2026, αστυνομικοί και των δύο υπηρεσιών προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος ακόμη 3 ατόμων.

Ειδικότερα, έπειτα από ενδελεχή ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από αλλοδαπές Αρχές στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, καθώς και με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου ανάλυσης, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση και να διέθεταν προς διαμοιρασμό αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, ενώ σε έρευνες σε οικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο Κρήτης, Σαντορίνη και Ξάνθη, με τη συνδρομή τοπικών αστυνομικών Υπηρεσιών και παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

10 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

4 κάρτες SIM,

2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

tablet,

2 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών,

εξωτερικός σκληρός δίσκος και

κάρτα μνήμης (microSD).

Κατά την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα πειστήρια 4 εμπλεκομένων εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθησαν. Σημειώνεται ότι δύο εξ αυτών ήταν ανήλικοι, στην κατοχή των οποίων επιπλέον εντοπίστηκε υλικό με πράξεις αυτοτραυματισμού ατόμων (σχετικό το από 20-06-2026 Δελτίο Τύπου).

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, όπου σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των λοιπών τριών ατόμων θα υποβληθούν με την τακτική διαδικασία.

Πηγή: iefimerida.gr