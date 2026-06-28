Στη Βουλγαρία για την εθνική ομάδα ο Βεζένκοφ

Στην εθνική Βουλγαρίας ενσωματώνεται από σήμερα ο Σάσα Βεζένκοφ για τo επόμενο παιχνίδι των προκριματικών του Eurobasket.

Ο Βούλγαρος άσος του Ολυμπιακού βρίσκεται στη Βουλγαρία για να συμμετάσχει στην προετοιμασία της εθνικής του ομάδας ενόψει του εντός έδρας αγώνα απέναντι στη Νορβηγία στις 5 Ιουλίου. Σε αυτό το ματς η Βουλγαρία θέλει τη νίκη για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη προκριματική φάση.

Ο Βεζένκοφ πήρε μερικές ανάσες μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση του πρωταθλήματος πριν δύο εβδομάδες και πλέον στρέφεται στην ενίσχυση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του.

Εφόσον η Βουλγαρία καταφέρει να προκριθεί στον δεύτερο γύρο, αυτός είναι προγραμματισμένος για τα τέλη Αυγούστου.