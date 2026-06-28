Άρης: Τα τυπικά για την παραμονή Γιαννιώτα

Ο Γιάννης Γιαννιώτας αναμένεται να επεκτείνει για ακόμη μία σεζόν την παραμονή του στους κιτρινόμαυρους

Το συμβόλαιο του Γιαννιώτα με τον Άρη προέβλεπε παρουσία του Έλληνα ποδοσφαιριστή για 1+1 σεζόν. Τις τελευταίες μέρες προκύπτει πως οι άνθρωποι της ομάδας της Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση της ανανέωσης, με τις δύο πλευρές να είναι σύμφωνες για την παραμονή.

Τόσο η διοίκηση, όσο και ο Μιχάλης Γρηγορίου αναγνώρισταν τον ρόλο που είχε στα αποδυτήρια, εκτός από εκείνον στο γήπεδο και είχαν θέσει από την πρώτη στιγμή ως προτεραιότητα την παραμονή του έμπειρου εξτρέμ, ο οποίος κλήθηκε ήδη για τις ιατρικές εξετάσεις πριν από την καλοκαιρινή προετοιμασία.