Ο Γιανάι... έστειλε τον Μπρισέτ από τη Μακάμπι στην Παρτιζάν! 

Σε μια αποκάλυψη μεταγραφής προχώρησε σήμερα το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι.

Μέσω των social media, ο επικεφαλής της Χάποελ, δήλωσε πως ο Ο' Σέι Μπρίσετ της Μακάμπι Τελ Αβίβ έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Παρτίζαν.

Συγκεκριμένα, ο Όφερ Γιανάι απάντησε σε δημοσίευση σχετικά με το μέλλον του Μπρίσετ, λέγοντας ότι ο παίκτης θα παίζει στην Παρτίζαν τη νέα σεζόν. «Υπέγραψε στην Παρτίζαν», ανέφερε συγκεκριμένα.

Στην πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη, ο 28χρονος φόργουορντ άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, όντας εκ των πρωταγωνιστών της Μακάμπι Τελ Αβίβ σε Ισραήλ και Euroleague. Στην τελευταία ο Αμερικανός ψηλός μέτρησε 8,7 πόντους και 5,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 36 συμμετοχών.