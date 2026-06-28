Σερένα: «Έπρεπε να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία»

Για την απόφασή της να αγωνιστεί στο μονό του Wimbledon μίλησε στη συνέντευξη τύπου της η Σερένα Γουίλιαμς. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

Η θρυλική Αμερικανίδα έπαιξε σε δύο τουρνουά διπλό, όμως έφτασε η ώρα για το comeback και στο μονό!

Η 44χρονη τενίστρια θα παίξει την Τρίτη (30/6) με τη Μάγια Τζόιντ και όλοι περιμένουν να δουν πώς θα εμφανιστεί στο γήπεδο και αν θα μπορέσει να πάρει τουλάχιστον μια νίκη!

Τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης:

Για το συναίσθημα της πρώτης προπόνησης: «Δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα πολλά συναισθήματα μόνο και μόνο επειδή νομίζω ότι ήμουν στο Queen's νωρίτερα και ήμουν στο Λονδίνο και ήμουν στο γρασίδι. Νομίζω ότι όντας στο Queen's ειδικότερα, επειδή ήταν στο Λονδίνο, σκέφτηκα: "Ω, αυτό είναι αληθινό", σαν να παίζω ξανά. Οπότε εδώ, ήταν περισσότερο σαν, εντάξει, το κάνω αυτό εδώ και μερικές εβδομάδες».

Για το πότε πήρε την απόφαση να παίξει μονό: «Νομίζω ότι είχα περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα για να αποφασίσω. Πρέπει να ήταν Κυριακή. Μέχρι τότε δεν ήμουν σίγουρη. Για να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν είμαι σίγουρη, αλλά θα δούμε (χαμογελώντας)».

Για το αν έβλεπε τένις όσο έλειπε και την προτίμησή της σε κάποια παίκτρια: «Υπάρχουν τόσοι πολλοί παίκτες. Το πρώτο μέρος της ερώτησης είναι, ναι, παρακολούθησα. Όχι κάθε αγώνα και κάθε τουρνουά. Κυρίως τα Grand Slam. Το να βλέπω τη Σαμπαλένκα να τα πάει τόσο καλά σε τόσα πολλά από αυτά τα Grand Slam ήταν πάντα πολύ ωραίο να την παρακολουθώ. Μου αρέσει η έντασή της εκεί έξω. Αλλά ήταν κοντά όταν ήμουν κι εγώ, οπότε αυτό δεν απαντά ακριβώς στην ερώτηση. Προφανώς παρακολουθώ την Γκοφ, η οποία δεν ήταν σούπερ, αλλά μου αρέσει να την παρακολουθώ».

Για τη συνάντηση με τον Ντιμιτρόφ: «Πάντα αποκαλώ τον Γκριγκόρ κολλητό μου – είναι σίγουρα ο κολλητός μου φίλος. Χάρηκα πολύ που τον είδα. Εννοείται πως επικοινωνούμε και εκτός των τουρνουά Grand Slam. Είχα να τον δω σχεδόν έναν χρόνο, οπότε... απλώς τα είπαμε και ενημερωθήκαμε για τα νέα μας. Έχω πάντα τόσες ωραίες αναμνήσεις με τον Γκριγκόρ. Καταλαβαίνει την τρέλα μου. Καταλαβαίνω τη δική του τρέλα. Πιστέψτε με, είναι πολύ πιο τρελός από εμένα».

Για το τι την ώθησε να μπει και στο μονό: «Νόμιζα ότι δεν κρατάει κάθε μέρα το Wimbledon μια wildcard για κάποιον. Μπορώ να αναφέρω πιθανώς λίγους ανθρώπους. Τυχαίνει να είμαι ένας από αυτούς. Σκέφτηκα ότι έπρεπε πραγματικά να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία. Ποιος ξέρει αν θα τα καταφέρω ποτέ ξανά εδώ. Αυτό μπορεί να είναι. Σκέφτηκα, "τι μου συμβαίνει, Σερένα; Τι σκέφτεσαι; Είσαι τρελή;" Σαν να έπρεπε να το κάνεις αυτό».