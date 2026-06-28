Το μήλο... κάτω από τη μηλιά: Ο Θανάσης Σπανούλης MVP του Πανελληνίου Παίδων (pics)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων και ο Θανάσης Σπανούλης αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης, όπως ακριβώς είχε κάνει ο πατέρας του, Βασίλης, το 2000 με τον Κεραυνό Λάρισας.

Ο νεαρός γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο τουρνουά, κερδίζοντας το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη. Στον τελικό είχε 15 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ κατά μέσο όρο είχε 17.6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στον τίτλο.

Έτσι, ο Θανάσης Σπανούλης ακολουθεί τα... χνάρια του πατέρα του, Βασίλη, δείχνοντας εξαιρετικά δείγματα γραφής από μικρή ηλικία. Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που το βραβείο MVP της διοργάνωσης απονέμεται σε πατέρα και γιο: Το 2000 στον Βασίλη και το 2026 στον Θανάση.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων ακολούθησαν οι απονομές και οι ατομικές διακρίσεις της διοργάνωσης. Η αρχή έγινε με το βραβείο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης, το οποίο κατέκτησε ο Άγγελος Σασλόγλου των Εκπαιδευτηρίων Πλάτων. Την απονομή πραγματοποίησε το μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ, Δημήτρης Ευαγγέλου.

Στη συνέχεια ανακοινώθηκε η κορυφαία πεντάδα του 53ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων, την οποία αποτέλεσαν οι Ανδρέας Μπάρλος (Εκπαιδευτήρια Πλάτων), Γεώργιος Κανατσαρόπουλος (ΔΕΚΑ), Ιωάννης Σπανός (ΔΕΚΑ), Αθανάσιος Σπανούλης (Ολυμπιακός) και Χαράλαμπος Χριστοδούλου (Ολυμπιακός). Τις απονομές πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Φλώρινας, Βασίλειος Γιαννάκης.

Πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Αθανάσιος Σπανούλης, με την απονομή να πραγματοποιεί το μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ, Λάζαρος Σαββίδης.

Ακολούθησαν οι απονομές στις ομάδες. Τα Εκπαιδευτήρια Πλάτων παρέλαβαν τα μετάλλια και το αναμνηστικό της τρίτης θέσης από τον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, Αθανάσιο Τάσκα.

Η ΔΕΚΑ βραβεύτηκε για τη δεύτερη θέση, με τα μετάλλια και το αναμνηστικό να απονέμει το μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ, Λάζαρος Σαββίδης.

Τέλος, ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας. Τα μετάλλια στους αθλητές απένειμε το μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ, Δημήτρης Ευαγγέλου, ο οποίος παρέδωσε και το κύπελλο του πρωταθλητή στους «ερυθρόλευκους», μέσα σε πανηγυρικό κλίμα.

Η τελετή των απονομών ολοκληρώθηκε με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να τιμά τον Δήμαρχο Φλώρινας, Βασίλειο Γιαννάκη, καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, Αθανάσιο Τάσκα, για τη συμβολή τους στη φιλοξενία και την διεξαγωγή της τελικής φάσης του 53ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων.