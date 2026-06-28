Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ: «Κάντε πίσω, είναι δικιά μας υπόθεση»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στη διαχείριση στα Στενά του Ορμούζ από τρίτες χώρες, εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, θα οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Η δήλωσή του έρχεται μετά από τρεις ημέρες αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών, ενώ Ιράν και ΗΠΑ αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που προβλέπεται στο πρωτόκολλο συμφωνίας της 17ης Ιουνίου σχετικά με τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδός ναυσιπλοΐας μήκους περίπου 30 χιλιομέτρων που χωρίζει το Ιράν από το Ομάν, άνοιξαν εκ νέου στις 17 Ιουνίου.

Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει επιτρέψει τη διέλευση μόνο μέσω ενός διαδρόμου κατά μήκος των ιρανικών ακτών, προειδοποιώντας ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες κινδυνεύει να αποτελέσει στόχο.

Η ένταση άρχισε να αυξάνεται ξανά από την Πέμπτη, όταν το Ομάν ανακοίνωσε τη δημιουργία εναλλακτικής θαλάσσιας διαδρομής, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που, σύμφωνα με το ίδιο, υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΟΗΕ για την ασφαλή απομάκρυνση πλοίων και πληρωμάτων που είχαν αποκλειστεί στην περιοχή.

Λίγο αργότερα, φορτηγό πλοίο που διέσχισε τα Στενά εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου επλήγη από βλήμα αγνώστου προελεύσεως.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέδωσαν την επίθεση στο Ιράν και απάντησαν με αεροπορικά πλήγματα σε ιρανικό έδαφος. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε πλήττοντας αμερικανικές θέσεις, κυρίως στο Μπαχρέιν.

Παρόμοιο επεισόδιο σημειώθηκε και χθες, όταν πετρελαιοφόρο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστης προέλευσης βλήμα. Ακολούθησαν νέες αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ενώ σήμερα η Τεχεράνη εξαπέλυσε πυραυλικές και επιθέσεις με drones εναντίον στόχων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η χώρα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία, καταδικάζοντας τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων επιτήρησης και ελέγχου στις νότιες ακτές του Ιράν.

Από την πλευρά του, το Κουβέιτ καταδίκασε τις «απεχθείς και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις» του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του και υποστηρίζοντας ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στο Μπαχρέιν, όπου οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν δύο φορές μέσα στη νύχτα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε αριθμό πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια των, όπως τις χαρακτήρισε, «ύπουλων ιρανικών επιθέσεων».

Ο Αμπάς Αραγτσί υπογράμμισε ότι «κανένας άλλος οργανισμός και καμία άλλη χώρα», πέραν του Ιράν, δεν είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στη Βαγδάτη, προειδοποίησε ότι κάθε παρέμβαση στη διαχείριση των Στενών, εκτός όσων προβλέπονται από το πρωτόκολλο συνεννόησης, θα προκαλέσει καθυστερήσεις στην πλήρη επαναλειτουργία τους και θα εντείνει περαιτέρω την κρίση, όπως –όπως είπε– αποδείχθηκε τις δύο τελευταίες νύχτες.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας πως από εδώ και στο εξής κάθε πλοίο που παραβιάζει τους κανόνες θα αντιμετωπίζεται με αυξημένη αυστηρότητα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών τάχθηκε επίσης υπέρ της δημιουργίας ενός περιφερειακού πλαισίου ασφάλειας, στο οποίο θα συμμετέχουν όλες οι χώρες της περιοχής, χωρίς την παρουσία ή την παρέμβαση εξωτερικών δυνάμεων.

Πηγή: newsit.gr