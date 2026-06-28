Το ασύλληπτο γκολ της Αλγερίας μετά από 110 συνεχόμενες πάσες!

Οι Αλγερινοί δεν έχασαν την μπάλα για πέντε συνεχόμενα λεπτά και πέτυχαν ένα από τα πιο σπάνια γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Από το 87:15 ως το 92:51, οι Αυστριακοί δεν κατάφεραν να αγγίξουν την μπάλα. Ήταν απλώς θεατές στον μονόλογο της Αλγερίας. Όταν την ακούμπησαν ξανά ήταν για να την βγάλουν από τα δίχτυα τους και να κάνουν σέντρα, λίγο μετά το 3-2 από τον Ριάντ Μαχρέζ που λίγο έλειψε να αποβεί καταδικαστικό.

Ένα γκολ ιστορικό, αφού προήλθε μετά από 110 συνεχόμενες αλλαγές της μπάλας από παίκτες της Αλγερίας, που έκρυψαν την μπάλα και πέτυχαν ένα από τα πιο σπάνια γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

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