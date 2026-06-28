Στους Chicago Fire και το MLS o Λεβαντόφσκι! (pic)

Ο σπουδαίος Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναμένεται να συνεχίσει την τεράστια καριέρα του στο MLS και στους Chicago Fire!

Βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο σπουδαίος Πολωνός επιθετικός, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι!

Ο πρώην πλέον επιθετικός της Μπαρτσελόνα με τεράστια καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και στο πρωτάθλημα του MLS με τη φανέλα των Chicago Fire!

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτηση του πριν από λίγα λεπτά ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ενώ αναφέρει ότι ο Πολωνός στράικερ επισκέφτηκε το Σικάγο και τις εγκαταστάσεις της ομάδας πριν από δυο εβδομάδες.

Ο Λεβαντόφσκι θα υπογράψει το συμβόλαιο του με την νέα του ομάδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.