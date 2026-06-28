Χόρνετς: Τέλος εποχής για τον Μπρίτζες, τον στέλνουν με trade στους Σανς

Μετά από 8 χρόνια στους Χόρνετς ο Μάιλς Μπρίτζες θα συνεχίσει στους Φοίνιξ Σανς, αφού η Σάρλοτ αποφάσισε να τον ανταλλάξει.

Έτσι, ο 28χρονος φόργουορντ, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, αποχωρεί από τους Χόρνετς μαζί με την πρώτη επιλογή του ντραφτ 2029 για τους Σανς. Το αντίθετο δρομολόγιο ακολουθούν ο Γκρέισον Άλεν, ο Ρόις Ο' Νιλ και η πρώτη επιλογή του ντραφτ 2033.

Ο Μπρίτζες είχε φέτος με τους Χόρνετς 17.1 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 77 αγώνων (σε όλους βασικός). Συνολικά έπαιξε 501 ματς στη Σάρλοτ έχοντας 15.9 πόντους και 6.1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.