Χόρνετς: Τέλος εποχής για τον Μπρίτζες, τον στέλνουν με trade στους Σανς

Έτσι, ο 28χρονος φόργουορντ, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, αποχωρεί από τους Χόρνετς μαζί με την πρώτη επιλογή του ντραφτ 2029 για τους Σανς. Το αντίθετο δρομολόγιο ακολουθούν ο Γκρέισον Άλεν, ο Ρόις Ο' Νιλ και η πρώτη επιλογή του ντραφτ 2033.
Ο Μπρίτζες είχε φέτος με τους Χόρνετς 17.1 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 77 αγώνων (σε όλους βασικός). Συνολικά έπαιξε 501 ματς στη Σάρλοτ έχοντας 15.9 πόντους και 6.1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.
BREAKING: The Charlotte Hornets are trading Miles Bridges, a 2029 first-round pick and a 2027 second-round pick to the Phoenix Suns for Grayson Allen, Royce O'Neale and a 2033 first-round pick, sources tell ESPN. pic.twitter.com/vjcR7AdwSD— Shams Charania (@ShamsCharania) June 28, 2026