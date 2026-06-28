Ρίγη συγκίνησης στο Stoiximan Aegean Ball Festival για την Κανέλλα Χρυσονίδου (vids)

Μια έντονη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε στο Stoiximan Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, όταν αναφέρθηκε το όνομα της Κανέλλας Χρυσονίδου.

Η Κανέλλα Χρυσονίδου έφυγε από τη ζωή σήμερα, έχοντας υπηρετήσει τον Ολυμπιακό από το 2010 ως υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ΚΑΕ και το όνομά της αναφέρθηκε απόψε στο τουρνουά της Σύρου.

Με τρεμάμενη φωνή ο εκφωνητής των εντός έδρας αγώνων του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ αναφέρθηκε στην απώλειά της και όλος ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, τιμώντας έτσι την μνήμη της.

Μαζί και ο Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος την γνώριζε πολύ καλά, μετέφερε με τη σειρά του τα συλλυπητήρια στην οικογένειά της σε μια πολύ δυνατή και συγκινητική στιγμή.