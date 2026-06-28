«Το μπάτζετ της Μπεσίκτας δεν θα είναι κάτω από 12 εκατ. ευρώ»

Η Μπεσίκτας κατάφερε να μπει στη Euroleague μέσω wild card, αποτελώντας πλέον τον τρίτο πόλο από την Τουρκία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Μάλιστα, αποτέλεσμα αυτού ήταν και η παραμονή του αρχιτέκτονα του οικοδομήματος Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των «ασπρόμαυρων», Όζκαν Αρσεβέν μέσα από δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως το μπάζτετ της Μπεσίκτας την δεν θα είναι μικρότερο των 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Το μπάτζετ δεν θα είναι κάτω από 12 εκατομμύρια ευρώ. Η τρέχουσα κατάσταση στη EuroLeague είναι τέτοια που συμμετέχουμε με ασφάλεια φέτος. Ωστόσο, έχει προγραμματιστεί η επέκταση της διοργάνωσης.

Πιθανότατα θα υπάρχουν 24 ομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι τέσσερις ακόμη ομάδες θα ενταχθούν στη λίγκα. Η EuroLeague μεταβαίνει σε διαφορετική δομή, οπότε μπορούμε να σκεφτούμε πιο μακροπρόθεσμα. Δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο για έναν χρόνο, αλλά να επεκτείνουμε αυτό το πρότζεκτ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».