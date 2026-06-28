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«Το μπάτζετ της Μπεσίκτας δεν θα είναι κάτω από 12 εκατ. ευρώ»

Μπάσκετ
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Η Μπεσίκτας κατάφερε να μπει στη Euroleague μέσω wild card, αποτελώντας πλέον τον τρίτο πόλο από την Τουρκία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Μάλιστα, αποτέλεσμα αυτού ήταν και η παραμονή του αρχιτέκτονα του οικοδομήματος Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των «ασπρόμαυρων», Όζκαν Αρσεβέν μέσα από δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως το μπάζτετ της Μπεσίκτας την δεν θα είναι μικρότερο των 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Το μπάτζετ δεν θα είναι κάτω από 12 εκατομμύρια ευρώ. Η τρέχουσα κατάσταση στη EuroLeague είναι τέτοια που συμμετέχουμε με ασφάλεια φέτος. Ωστόσο, έχει προγραμματιστεί η επέκταση της διοργάνωσης. 

Πιθανότατα θα υπάρχουν 24 ομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι τέσσερις ακόμη ομάδες θα ενταχθούν στη λίγκα. Η EuroLeague μεταβαίνει σε διαφορετική δομή, οπότε μπορούμε να σκεφτούμε πιο μακροπρόθεσμα. Δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο για έναν χρόνο, αλλά να επεκτείνουμε αυτό το πρότζεκτ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

«Το μπάτζετ της Μπεσίκτας δεν θα είναι κάτω από 12 εκατ. ευρώ»