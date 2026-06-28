Ο Καναδάς κατάφερε να πάρει την νίκη - πρόκριση απέναντι στην «μαχητική» Νότια Αφρική με 1-0 και «χρυσό» σκόρερ τον Εουστάκιο στις καθυστερήσεις του αγώνα! Στους «16» του Μουντιάλ οι Καναδοί θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία - Μαρόκο.

Ο Καναδάς... χτύπησε στο φινάλε απέναντι στον «εκνευριστικό» τρόπο παιχνιδιού της Νότιας Αφρικής και με «κεραυνό» του Εουσέκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026! Πλέον, θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της, που θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία - Μαρόκο.

Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ανήκε στην Νότια Αφρική στο 6ο λεπτό, με τον τερματοφύλακα του Καναδά να αποκρούει το μακρινό σουτ του Μοκοένα. Ένα λεπτό μετά το σουτ του Εουστάκιο έφυγε ψηλά άουτ για τους Καναδούς.

Ο Ντέιβιντ είχε καλή στιγμή στο 17' με σουτ στην κίνηση για να ανοίξει το σκορ για τον Καναδά, όμως δεν κατάφερε να βρει τον στόχο. Στο 22' ο Κορνίλιους έπιασε καλή κεφαλιά, αλλά ο Γουίλιαμς μπλόκαρε σταθερά τη μπάλα χωρίς πρόβλημα.

Ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αισθητά στα επόμενα λεπτά, με τις δύο ομάδες να προσέχουν τις άμυνες τους και να μην μπορούν να δημιουργήσουν πολλές καλές στιγμές στην επίθεση.

Ο Καναδάς απείλησε ξανά μετά από ώρα στο 35' με το σουτ του Ολουβασέγκι που μάζεψε ο αντίπαλος πορτιέρο. Έξι λεπτά μετά η κεφαλιά του Μπομπίτο δεν ανησύχησε τον Γουίλιαμς.

Ο Καναδάς έφτασε μια... ανάσα από το 0-1 με τον Μομπίτο να πιάνει την κεφαλιά και τον Μοντίμπα να διώχνει σωτήρια την μπάλα πριν περάσει την τελική γραμμή. Στην εξέλιξη της φάσης ο Γουίλιαμς απέκρουσε εξ επαφής το σουτ του Μπιουκάναν και οι δυο ομάδες πήγανε ισόπαλες στα αποδυτήρια (0-0).

Το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά της επανάληψης δεν είχε ιδιαίτερο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να φανούν απειλητικές, ενώ η Νότια Αφρική αμύνονταν υποδειγματικά. Αυτή η κατάσταση έφερε και τις αποδοκιμασίες του κόσμου στις εξέδρες του γηπέδου.

Η πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο μέρος ήρθε στο 62' με το μακρινό σουτ του Άπολις να φεύγει ψηλά άουτ για τους Αφρικανούς. Τρία λεπτά μετά ο Καναδάς είχε τεράστια στιγμή για να βρει δίχτυα με τον Γουίλιαμς να... νικά τον Λουβασέγκι από πλάγια θέση στο μεταξύ τους τετ α τετ, κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του.

Στο 75' το μακρινό σουτ του Επάτα δεν ανησύχησε τους Καναδούς. Ένα λεπτό αργότερα ο Πρόμις είχε καλή στιγμή για να ανοίξει το σκορ για τον Καναδά, αλλά η προσπάθεια του δεν βρήκε τον στόχο. Ο Ντέιβιντ στο 78' μέσα από την περιοχή έπιασε δυνατό σουτ, με τον Γουίλιαμς να διώχνει μακριά τη μπάλα. Στο 85' ο Άπολις με δυνατό σουτ έβαλε δύσκολα στον Κρεπό που κατάφερε να μπλοκάρει.

Ο Καναδάς δεν είχε πει όμως την τελευταία του... λέξη και με τρομερό σουτ του Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 0-1! Έτσι, πανηγύρισε τεράστια πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και θα περιμένει να μάθει πλέον αντίπαλο.

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: Γουίλιαμς, Μοντιμπά, Εμποκαζί, Μουντό, Οκόν, Μοκοένα, Σίτχολ, Άπολις, Μοφοκένγκ (46′ Εμπάτα), Μασέκο (86′ Μορέμι), Μακγκοπά (86′ Ρέινερς)

ΚΑΝΑΔΑΣ: Κρεπό, Τζόνστον, Κορνέλιους, Μομπίτο (59′ Ντε Φουγκερόλες), Λαριέα, Εουστάκο, Μίλαρ (70′ Σάφελμπουργκ), Σαλίμπα (59′ Σίγκουρ), Τζόναθαν Ντέιβιντ, Ολουβασέγι (70′ Πρόμις Ντέιβιντ), Μπιουκάναν (77′ Ντέιβις)

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