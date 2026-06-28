Διαμαντίδης για τον Παναθηναϊκό: «Όσοι αγαπούν την ομάδα θα είναι δίπλα της»

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης βρέθηκε στη Σύρο για το Stoiximan Aegean Ball Festival και παραχώρησε δηλώσεις στην COSMOTE TV, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο εμβληματικός πρώην αρχηγός των «πρασίνων» εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νέα εποχή της ομάδας, τονίζοντας τη σημασία της σκληρής δουλειάς και της στήριξης από όσους αγαπούν τον σύλλογο.

Για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού δήλωσε:

«Νομίζω ότι ήρθε ένας άνθρωπος που τον αγαπούσαμε όλοι, που περάσαμε πανέμορφα, χαρήκαμε, συγκινηθήκαμε. Θεωρώ ότι με έναν τέτοιον άνθρωπο μπροστά νομίζω πως οι μέρες του Παναθηναϊκού θα είναι καλύτερες. Δεν είναι εύκολο, θα πρέπει να πέσει πολλή δουλειά. Το παρελθόν είναι παρελθόν και πλέον ξεκινάει μία καινούργια μέρα. Αυτοί που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό θα είναι εκεί πέρα για να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει τους στόχους που θέλει».

Αναφερόμενος στην προσωπική του κατάσταση, είπε:

«Δόξα τον Θεό είμαι καλά».

Σε ερώτηση για το αν ένιωθε πίεση κατά τη διάρκεια των αγώνων, απάντησε:

«Με απασχόλησε, πολύ κιόλας. Η καρδούλα μου το ήξερε. Δεν υπάρχει νομίζω παίκτης που να μην έχει πίεση μέσα στο παρκέ».

Τέλος, σχολιάζοντας αν η πίεση τον βοήθησε να εξελιχθεί ως αθλητής, ανέφερε:

«Όλους μας κάνει καλύτερο. Η πίεση σου βγαίνει μέσα στο παιχνίδι, να γίνεσαι καλύτερος, να εξελίσσεσαι γιατί μόνο θα προοδεύσεις».