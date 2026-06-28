Γιατί έγινε τόσος χαμός για το Αλγερία-Αυστρία; Η «ντροπή της Χιχόν» και η... βολική ισοπαλία που άφησε εκτός το Ιράν! (vids)

Το ισόπαλο αποτέλεσμα στο Αλγερία-Αυστρία που άφησε εκτός συνέχειας το Ιράν, ξεσήκωσε... διάφορες συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση.

Το γεγονός ότι η ισοπαλία ήταν το μοναδικό σενάριο που έδινε το εισιτήριο της πρόκρισης και στους δύο, με την Αυστρία να προκρίνεται ως δεύτερη του ομίλου και την Αλγερία ως τρίτη, έκανε πολλούς να περιμένουν το εν λόγω αποτέλεσμα.

Ωστόσο, μόνο παιχνίδι σκοπιμότητας δεν είδαμε από τις δύο ομάδες, με την αναμέτρηση να έχει εξαιρετικό ρυθμό, συναρπαστικές ανατροπές και μοναδικές συγκινήσεις. Τουλάχιστον μέχρι το 2-2 και... μέχρι να μπει το τρίτο γκολ των Αλγερινών στο 93', με το τελικό 3-3 να διαμορφώνεται με δύο γκολ στις καθυστερήσεις.

Το τελευταίο σφύριγμα έφερε τους δυο τους στην επόμενη φάση του Μουντιάλ, με το Ιράν να μένει εκτός συνέχειας και είναι αλήθεια πως οι σχετικοί «ψίθυροι» υπήρχαν μέρες πριν από τη σέντρα, ιδιαίτερα στα social media.

Η περιβόητη «ντροπή της Χιχόν» το 1982

Η συγκεκριμένη κατάσταση δεν γινόταν να μην ξυπνήσει μνήμες στους παλαιότερους και την περιβόητη «ντροπή της Χιχόν» στο Μουντιάλ του 1982.

Τότε, η Δυτική Γερμανία και η Αυστρία... άλλαζαν πάσες για 80 λεπτά με το σκορ στο 1-0, για να περάσουν χέρι-χέρι στην επόμενη φάση. Ποια ομάδα είχε μείνει εκτός από εκείνο το βολικό αποτέλεσμα; Η Αλγερία!

Η ιστορία επαναλήφθηκε, τουλάχιστον σε επίπεδο αποτελέσματος, με τη διαφορά πως αυτή τη φορά οι Αλγερινοί βρέθηκαν στην πλευρά των επωφελημένων.

Μάλιστα, η εξέλιξη του συγκεκριμένου παιχνιδιού ανάγκασε την FIFA να προσαρμόσει τους κανονισμούς προκειμένου τα τελευταία παιχνίδια κάθε ομίλου θα διεξάγονται πλέον υποχρεωτικά την ίδια ακριβώς μέρα και ώρα.

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