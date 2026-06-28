Φωτιά τώρα σε ξενοδοχείο στην πλατεία Κάνιγγος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου σε ξενοδοχείο στην οδό Δώρου, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος, στο κέντρο της Αθήνας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο κτήριο.

Άμεσα εκλήθη η Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο σημείο επιχειρούν συνολικά 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση σε άλλους ορόφους του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο με ιματισμό στο ισόγειο. Πυροσβέστες ανεβαίνουν στους ορόφους για να καθησυχάσουν τους ενοίκους, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν βγει στα μπαλκόνια Η περιοχή παραμένει προσωρινά αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Πηγή: newsbomb.gr