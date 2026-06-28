Φωτιά τώρα σε ξενοδοχείο στην πλατεία Κάνιγγος

Άμεσα εκλήθη η Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο σημείο επιχειρούν συνολικά 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση σε άλλους ορόφους του ξενοδοχείου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο με ιματισμό στο ισόγειο. Πυροσβέστες ανεβαίνουν στους ορόφους για να καθησυχάσουν τους ενοίκους, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν βγει στα μπαλκόνια Η περιοχή παραμένει προσωρινά αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.
Πηγή: newsbomb.gr