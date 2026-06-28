Παγκόσμιο: Οι προβλέψεις κορυφώνονται με SuperSocial & Super Predictor!

Το Παγκόσμιο μπαίνει στην πιο συναρπαστική του φάση. Οι όμιλοι ολοκληρώνονται, τα πρώτα εισιτήρια για τα νοκ άουτ έχουν ήδη κριθεί και κάθε παιχνίδι αποκτά χαρακτήρα τελικού.

Και μαζί με την ένταση στο γήπεδο, ανεβαίνει και η δράση στη Superbet, με δύο εμπειρίες που κάνουν κάθε αναμέτρηση ακόμα πιο διαδραστική: το SuperSocial και το Super Predictor.

Το SuperSocial δίνει φωνή στους φιλάθλους

Πριν από κάθε μεγάλη αναμέτρηση, όλοι έχουν μία πρόβλεψη. Ποιος θα προκριθεί; Ποιος θα σκοράρει; Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη;

Στο SuperSocial, οι απόψεις γίνονται μέρος της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής κοινότητας. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τις προβλέψεις των υπόλοιπων παικτών, να μοιράζονται τις δικές τους εκτιμήσεις και να συμμετέχουν καθημερινά στη συζήτηση γύρω από το Παγκόσμιο.

Δεν πρόκειται για αντιγραφή δελτίων, αλλά για μία κοινότητα όπου οι ιδέες, οι προβλέψεις και οι διαφορετικές προσεγγίσεις δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον γύρω από κάθε παιχνίδι.

Και όσο περισσότεροι χρήστες ακολουθούν τις επιλογές σου, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι στον τίτλο του Creator. Οι πιο επιτυχημένοι Creators συμμετέχουν στο ειδικό πρόγραμμα ανταμοιβής* της Superbet, αποκτώντας προνόμια ανάλογα με την απήχηση των δελτίων τους.

Super Predictor : Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

Οι εκπλήξεις έχουν ήδη ξεκινήσει, όμως τώρα αρχίζουν τα παιχνίδια που δεν αφήνουν περιθώρια για λάθη. Με το Super Predictor, κάθε αγώνας του Παγκοσμίου γίνεται μία νέα πρόκληση.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε έξι ερωτήσεις που σχετίζονται με την αναμέτρηση της ημέρας. Από το τελικό αποτέλεσμα μέχρι στατιστικά και αγωνιστικά δεδομένα, κάθε σωστή πρόβλεψη φέρνει τους παίκτες πιο κοντά στα συνολικά έπαθλα*.

Το παιχνίδι παραμένει απλό, γρήγορο και διασκεδαστικό. Με τουλάχιστον τέσσερις σωστές απαντήσεις, οι συμμετέχοντες συγκαταλέγονται στους νικητές που μοιράζονται τα διαθέσιμα έπαθλα.

Το καλύτερο κομμάτι του Παγκοσμίου αρχίζει τώρα

Η φάση των ομίλων φτάνει στο τέλος της και τα νοκ άουτ βρίσκονται προ των πυλών.

Κάθε πρόβλεψη αποκτά μεγαλύτερη αξία. Κάθε παιχνίδι μεγαλύτερη ένταση. Και η Superbet συνεχίζει να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία μέσα από το SuperSocial, το Super Predictor, τις Super αποδόσεις* και τις καθημερινές προσφορές που συνοδεύουν το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Το Παγκόσμιο κορυφώνεται. Και η συζήτηση, οι προβλέψεις και οι μεγάλες στιγμές συνεχίζονται στη Superbet.



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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.