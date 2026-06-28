ΕΠΟ: Αύξηση του ορίου ηλικίας στους διαιτητές που είναι παράλληλα και ποδοσφαιριστές

Το περασμένο καλοκαίρι, ως ένα μέτρο για την προσέλκυση νέων διαιτητών, η ΕΠΟ έβαλε στον ΚΑΠ τη δυνατότητα έως τα 22 έτη να μπορεί κάποιος ποδοσφαιριστής σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα να είναι παράλληλα και διαιτητής.

Φέτος το ηλικιακό όριο αυξάνεται κατά δύο έτη, φτάνοντας τα 24.

Ακολουθεί η σχετική διάταξη μετά την τροποποίηση που έγινε στο νέο ΚΑΠ:

"Διαιτητές εν ενεργεία ή μη δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν δε συμμετοχή τους είναι αντικανονική, με την ακόλουθη εξαίρεση: Ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει το εικοστό τέταρτο (24) έτος της ηλικίας τους, δύνανται παράλληλα να διαιτητεύουν ως διαιτητές ή βοηθοί διαιτητές, εφόσον έχουν αποκτήσει επιτυχώς το πτυχίο βασικής εκπαίδευσης Επιπέδου 1, έχουν συμμετάσχει σε σεμινάρια που διοργανώνει η ΚΕΔ/ΕΠΟ σε συνεργασία με τις ΕΔ/ΕΠΣ και έχουν τα απαραίτητα προσόντα.

Ωστόσο, απαγορεύεται να συμμετέχουν ως διαιτητές ή βοηθοί διαιτητές σε αγώνες διοργάνωσης στην οποία συμμετέχουν ως ποδοσφαιριστές με το σωματείο στο οποίο ανήκουν.

Με την ολοκλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) ετών, οφείλουν να επιλέξουν αν θα συνεχίσουν την καριέρα τους ως ποδοσφαιριστές ή ως διαιτητές ή βοηθοί διαιτητές."