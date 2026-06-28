Ανοίγει το πρόγραμμα της Τρίτης η Σάκκαρη

Την Τρίτη (30/6) το μεσημέρι θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό Wimbledon η Μαρία Σάκκαρη.

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αναμετρηθεί με την Κλάρα Τάουσον (Νο.25) στο Court 15 και ο αγώνας τους θα αρχίσει στις 13.00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports 6.

Οι δύο τενίστριες είχαν συναντηθεί και στο Billie Jean King Cup το 2024 και είχε επικρατήσει η 23χρονη Δανή στα δύο σετ.

Όποια παίκτρια περάσει στον δεύτερο γύρο, θα βρει εκεί τη νικήτρια του αγώνα Καλίνινα-Ραχίμοβα.

Την παράσταση, πάντως, κλέβει η Σερένα Γουίλιαμς, που επιστρέφει στο κεντρικό court για να αναμετρηθεί με την Μάγια Τζόιντ.

Πρεμιέρα κάνει και η περσινή νικήτρια Ίγκα Σβιόντεκ, όπως και ο θριαμβευτής του Roland Garros Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Μεγάλο ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζουν τα ματς Φριτζ-Ντρέιπερ, Βαβρίνκα-Μπερετίνι και Κοκκινάκης-Μπούμπλικ.

Τη Δευτέρα (29/6), θυμίζουμε, μετά τις 15.00, θα ξεκινήσει την προσπάθειά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα μονομαχήσει με τον Ούγκο Γκαστόν.

Το πρόγραμμα στα showcourts:

Centre Court

15:30

Τέιλορ Τάουνσεντ (ΗΠΑ) – [3] Ίγκα Σβιόντεκ (ΠΟΛ)

[6] Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) – Τζακ Ντρέιπερ (Μ. Βρετανία)

Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) – Μάγια Τζόιντ (ΑΥΣ)

No.1 Court

15:00

Αλεξάντερ Μπλοξ (ΒΕΛ) – [2] Αλεξάντερ Ζβέρεφ (ΓΕΡ)

Λοΐς Μπουασόν (ΓΑΛ) – [2] Έλενα Ριμπάκινα (ΚΑΖ)

Σταν Βαβρίνκα (ΕΛΒ) – Ματέο Μπερετίνι (ΙΤΑ)

No.2 Court

13:00

[6] Αμάντα Ανισιμόβα (ΗΠΑ) – Λίνα Γκιόρτσεσκα (ΜΚΔ)

Ότο Βίρτανεν (ΦΙΝ) – [4] Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ)

[8] Ελίνα Σβιτολίνα (ΟΥΚ) – Ντάρια Σνίγκουρ (ΟΥΚ)

Μαριάνο Ναβόνε (ΑΡΓ) – [9] Φλάβιο Κομπόλι (ΙΤΑ)

No.3 Court

13:00

Κέιτι Μπόουλτερ (Μ. Βρετανία) – Τάιρα Κατερίνα Γκραντ (ΙΤΑ)

[5] Άλεξ Ντε Μινόρ (ΑΥΣ) – Ρομάν Αντρές Μπουρουτσάγκα (ΑΡΓ)

[15] Γιάκουμπ Μένσικ (ΤΣΕ) – Τόμπι Σάμιουελ (Μ. Βρετανία)

Όχι πριν τις 19:00

Νάντια Ποντορόσκα (ΑΡΓ) – [12] Μάρτα Κόστιουκ (ΟΥΚ)

Court 12

13:00

[13] Τζάσμιν Παολίνι (ΙΤΑ) – Ρόμπιν Μοντγκόμερι (ΗΠΑ)

Θανάσης Κοκκινάκης (ΑΥΣ) – [10] Αλεξάντερ Μπούμπλικ (ΚΑΖ)

[29] Αλεξάντρα Ιάλα (ΦΙΛ) – Ρενάτα Σαρασούα (ΜΕΞ)

[17] Φράνσις Τιάφοου (ΗΠΑ) – Τερένς Ατμάν (ΓΑΛ)

Court 18

13:00