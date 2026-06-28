Ανοίγει το πρόγραμμα της Τρίτης η Σάκκαρη

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αναμετρηθεί με την Κλάρα Τάουσον (Νο.25) στο Court 15 και ο αγώνας τους θα αρχίσει στις 13.00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports 6.
Οι δύο τενίστριες είχαν συναντηθεί και στο Billie Jean King Cup το 2024 και είχε επικρατήσει η 23χρονη Δανή στα δύο σετ.
Όποια παίκτρια περάσει στον δεύτερο γύρο, θα βρει εκεί τη νικήτρια του αγώνα Καλίνινα-Ραχίμοβα.
Την παράσταση, πάντως, κλέβει η Σερένα Γουίλιαμς, που επιστρέφει στο κεντρικό court για να αναμετρηθεί με την Μάγια Τζόιντ.
Πρεμιέρα κάνει και η περσινή νικήτρια Ίγκα Σβιόντεκ, όπως και ο θριαμβευτής του Roland Garros Αλεξάντερ Ζβέρεφ.
Μεγάλο ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζουν τα ματς Φριτζ-Ντρέιπερ, Βαβρίνκα-Μπερετίνι και Κοκκινάκης-Μπούμπλικ.
Τη Δευτέρα (29/6), θυμίζουμε, μετά τις 15.00, θα ξεκινήσει την προσπάθειά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα μονομαχήσει με τον Ούγκο Γκαστόν.
Το πρόγραμμα στα showcourts:
Centre Court
15:30
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Τέιλορ Τάουνσεντ (ΗΠΑ) – [3] Ίγκα Σβιόντεκ (ΠΟΛ)
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[6] Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) – Τζακ Ντρέιπερ (Μ. Βρετανία)
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Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) – Μάγια Τζόιντ (ΑΥΣ)
No.1 Court
15:00
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Αλεξάντερ Μπλοξ (ΒΕΛ) – [2] Αλεξάντερ Ζβέρεφ (ΓΕΡ)
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Λοΐς Μπουασόν (ΓΑΛ) – [2] Έλενα Ριμπάκινα (ΚΑΖ)
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Σταν Βαβρίνκα (ΕΛΒ) – Ματέο Μπερετίνι (ΙΤΑ)
No.2 Court
13:00
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[6] Αμάντα Ανισιμόβα (ΗΠΑ) – Λίνα Γκιόρτσεσκα (ΜΚΔ)
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Ότο Βίρτανεν (ΦΙΝ) – [4] Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ)
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[8] Ελίνα Σβιτολίνα (ΟΥΚ) – Ντάρια Σνίγκουρ (ΟΥΚ)
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Μαριάνο Ναβόνε (ΑΡΓ) – [9] Φλάβιο Κομπόλι (ΙΤΑ)
No.3 Court
13:00
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Κέιτι Μπόουλτερ (Μ. Βρετανία) – Τάιρα Κατερίνα Γκραντ (ΙΤΑ)
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[5] Άλεξ Ντε Μινόρ (ΑΥΣ) – Ρομάν Αντρές Μπουρουτσάγκα (ΑΡΓ)
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[15] Γιάκουμπ Μένσικ (ΤΣΕ) – Τόμπι Σάμιουελ (Μ. Βρετανία)
Όχι πριν τις 19:00
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Νάντια Ποντορόσκα (ΑΡΓ) – [12] Μάρτα Κόστιουκ (ΟΥΚ)
Court 12
13:00
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[13] Τζάσμιν Παολίνι (ΙΤΑ) – Ρόμπιν Μοντγκόμερι (ΗΠΑ)
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Θανάσης Κοκκινάκης (ΑΥΣ) – [10] Αλεξάντερ Μπούμπλικ (ΚΑΖ)
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[29] Αλεξάντρα Ιάλα (ΦΙΛ) – Ρενάτα Σαρασούα (ΜΕΞ)
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[17] Φράνσις Τιάφοου (ΗΠΑ) – Τερένς Ατμάν (ΓΑΛ)
Court 18
13:00
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Κέιλα Ντέι (ΗΠΑ) – [26] Μάντισον Κις (ΗΠΑ)
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[19] Καρέν Χατσάνοφ – Μπίλι Χάρις (Μ. Βρετανία)
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Ντέιν Σουίνι (ΑΥΣ) – Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (ΒΟΥ)
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Έλα Ζάιντελ (ΓΕΡ) – [9] Λίντα Νόσκοβα (ΤΣΕ)