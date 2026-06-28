Η επιστροφή του Ντέσερς, ο Τσιριβέγια και τα μικρά τριφυλλάκια! (vids)

Ο Ντέσερς ήρθε σήμερα στην Ολλανδία και μετράει αντίστροφα, ο Τσιριβέγια στην άσκηση ανάπτυξης με τις πάσες του έκλεψε τις εντυπώσεις. Την προπόνηση είδαν τρεις μικροί Παναθηναϊκοί, που ήρθαν με τους μπαμπάδες τους. Αποστολή στην Ολλανδία: Τάσος Νικολογιάννης.

Μετά από μία δυνατή βροχή, που έριξε τα ξημερώματα εδώ στο Απελντοορν η θερμοκρασία έπεσε αρκετά και οι συνθήκες ήταν καλές στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, Η διάρκεια ήταν 75 λεπτά και η είδηση της ημέρας ήταν ότι ήρθε στο προπονητικό κέντρο, όπου προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός, ο Σίριλ Ντέσερς.

Ο Νίστρουπ ζήτησε να έρθει ο Νιγηριανός επιθετικός εδώ στην Ολλανδία, για να είναι κοντά στην ομάδα. Ο Ντέσερς έκανε ατομικό πρόγραμμα μαζί με τον Νεμπή και αυτό το πρόγραμμα θα το συνεχίσει μέχρι τις 15 Ιουλίου. Τότε θα αρχίσει να μπαίνει σε ένα μεγάλο μέρος προπόνησης με την ομάδα και να μετράει αντίστροφα, για να τον δούμε στα γήπεδα ίσως στο πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου.

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ , ΤΑΚΤΙΚΉ ΚΑΙ ΤΣΙΡΙΒΕΓΙΑ

Στην αρχή μετά την προθέρμανση οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν τεστ αντοχής, για να καταγραφεί μέσα από τα gps η κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ο καθένας.

Στη συνέχεια ο Νίστρουπ έκανε τακτική με προσήλωση στην άμυνα, αλλά και απαίτηση από την ομάδα, που ήταν στην επίθεση με δύο παίκτες παραπάνω να σκοράρει. Σε αυτή την άσκηση ο Νίστρουπ ζήτησε από τους παίκτες να είναι συμπαγείς από την μία η άμυνα και από την άλλη να κάνουν άμεση ανάκτηση της μπάλας, όταν την χάνουν.

Τις εντυπώσεις έκλεψαν ο Τσιριβέγια και ο Καμαρά. Ειδικά ο Ισπανός μέσος με κάθετες πάσες, η με πάσες στον χώρο έβγαζε μάτι τους συμπαίκτες του και ήταν εντυπωσιακός ο τρόπος, που έδινε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή στον χώρο. Και ο Καμαρά, που μοιάζει με βουνό στην μεσαία γραμμή πέρασε κάποιες ωραίες πάσες.

Στη συνέχεια οι παίκτες άλλαζαν πάσες χωρισμένοι σε γκρουπ και αυτός, που έπαιζε μέσα και έκλεβε την μπάλα πήγαινε στην άλλη ομάδα και έκανε τελείωμα φάσης.

ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΕ ΖΑΡΟΥΡΙ

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με τους παίκτες να χωρίζονται σε τρεις ομάδες και οι «πράσινοι» να κερδίζουν το τουρνουά με γκολ του Ζαρουρί.

Οι «ροζ» ήταν οι : Τσάβες, Ιγκασον, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Σιώπης, Παντελίδης, Αντίνο.

Με τους «μπλε» έπαιξαν οι : Κότσαρης, Λάβδας, Τουμπά, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Τσέριν.

Οι νικητές «πράσινοι» ήταν οι : Πένια, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τσάπρας, Καλάμπρια, Ζαρουρί, Ταμπόρδα.

Μπαλαντέρ ήταν οι Μπόκος, Μπινιάρης.

Οι «πράσινοι» νίκησαν τους «ροζ» με 1-0 με γκολ του Μπόκου, έφεραν ισοπαλία 0-0 με τους «μπλε» και στο τέλος νίκησαν 1-0 τους «μπλε» με γκολ του Ζαρουρί και πήραν το τουρνουά πανηγυρίζοντας έξαλλα. Πιο πριν έκαναν και μία ήττα από τους «ροζ».

ΓΚΟΛΑΡΕΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ, ΓΙΑΓΚΟΥΣΙΤΣ

Αλλα τρία γκολ μπήκαν στο τουρνουά. Τα δύο ήταν εντυπωσιακά και τα πέτυχαν ο Παντελίδης και ο Γιάγκουσιτς με δυνατά σουτ, ενώ το άλλο γκολ το πέτυχε ο Σιώπης με κεφαλιά και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του.

Εγιναν μάχες όλοι έπαιξαν στο 100%, όπως ακριβώς θέλει και ζήτησε πάλι ο Νίστρουπ.

Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΝΙΣΤΡΟΥΠ ΣΤΟ… VAR

Σημασία σε κάθε λεπτομέρεια δίνει ο Νίστρουπ. Όπως γράψαμε και τις προηγούμενες ημέρες οι αναλυτές καταγράφουν την προπόνηση μέσω του drone και βλέπουν το replay αν ένα γκολ μετράει, η όχι λόγω οφ-σάιντ, η για κάποιον άλλο λόγο. Ουσιαστικά παίζουν τον ρόλο του var. Σήμερα ο Νίστρουπ έκανε πλάκα και τους είπε καθώς πέρναγε από εκεί: «Σε πέντε ημέρες το VAR δεν έχει κάνει ούτε ένα λάθος. Διαιτητές έπρεπε να είστε» και φυσικά όλοι χαμογέλασαν.

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΡΗ

Ο Νίστρουπ στο τέλος της άσκησης τακτικής κράτησε τον Κάτρη, του έδειξε κάποιες κινήσεις όταν μαρκάρει και του έκανε για δύο λεπτά φροντιστήριο. Είναι γεγονός, ότι ο Δανός τεχνικός πιστεύει πολύ στον νεαρό Ελληνα αμυντικό.

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΤΡΙΦΥΛΛΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Την προπόνηση είδαν τρεις μικροί φίλοι του Παναθηναϊκού, που ήταν μέσα στην καλή χαρά βλέποντας τους παίκτες από κοντά. Μαζί με τους μπαμπάδες τους πήγαν στο προπονητικό κέντρο είδαν την προπόνηση, όπως και δύο-τρεις άλλοι φίλοι της ομάδας.

*Το απόγευμα δεν έχει προπόνηση και αύριο έχει διπλή.