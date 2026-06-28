Η λύση στο θέμα Γουόκαπ!

Ως Έλληνας πολίτης ο Τόμας απ’ το Τέξας της Αιτωλοακαρνανίας που ορκίστηκε στις ειδικές δυνάμεις, λαμβάνει άμεσα επιδόματα τα οποία τον κρατούν για πάντα στο λιμάνι της καρδιάς και της τσέπης του. Ο Γιάννης Αυλακιώτης ανεμίζει τη γαλανόλευκη με καμάρι.

Από το πουθενά ξέσπασε θέμα με τον Θωμά μας. Τον Γουόκαπ. Γιατί κάποιοι ζηλεύουν την επιτυχία του Ολυμπιακού. Τη μία την χρεώνουν στον Ράντοβιτς, την άλλη στην Τσαρούχα. Λες και δεν μπορεί ο Τεξανός ηγέτης να παίξει την κουνγκ-φου άμυνά του με διαφορετικό τρόπο. Χρειάζεται να μην του σφυρίζουν τα φάουλ.

Με εξοργίζουν φίλοι μου απ’ την αρχή του κειμένου και χάνω τον ειρμό μου. Ο Γιάννης σας βέβαια, δεν χαμπαριάζει. Την είδηση θα σας τη δώσει έγκαιρα και έγκυρα. Μετά θα τρέχουν οι πορτοκαλί να κάνουν Μαγικές Ευρωλίγκες να σας τα πουν αναλυτικά. Μια φορά δε με κάλεσαν καημό το έχω. Θα απευθυνθώ αρμοδίως, δεν σας αφορά το θέμα.

Ο καταγόμενος από το Τέξας της Αιτωλοακαρνανίας σπουδαίος μπασκετμπολίστας, έδωσε μια συνέντευξη. Πολλοί την αντιμετώπισαν λες και ζητούσε περισσότερα χρήματα από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τόσο λίγα ξέρουν. Τόσο λίγα χωρά το μυαλό τους.

Δεν γεννήθηκε ακόμη ο άνθρωπος που θα έχει παράπονα από τον Θρύλο του μπάσκετ. Τα κάνει όλα τέλεια. Αν διαβάσετε τα ελληνικά sites – όχι εσένα SDNA, τα άλλα – το λένε ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός είναι σπουδαίος, ο Μπαρτζώκας βρίζει μόνο τον εαυτό του, αν ζητάνε λεφτά οι παίκτες φταίνε οι παίκτες και ποτέ η διοίκηση. Ξεκάθαρα πράγματα, ένα κι ένα κάνουν πέντε.

Ο Θωμάκος δεν θα μπορούσε ποτέ να πάει κόντρα στον Θρύλο. Τρελούς δεν σας βγάζω. Πέταξε μπηχτές για συμβόλαιο, για χρήματα. Όμως όχι για εκεί που νομίζατε. Την ασίστ την έδωσε στην το ελληνικό κράτος ο Γουόκαπ. Γιατί είχε τον λόγο του…

Καθίστε ήσυχοι, αποκαλύπτω τώρα… Εδώ και καιρό ο καλός μου ο Τόμας έχει στείλει δεύτερη επιστολή προς την Πολιτεία. Η πρώτη ήταν η γνωστή που ζητούσε ελληνικό διαβατήριο και αν δεν έπαιζε στην Εθνική να του αφαιρούσαν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό. Εκείνη τη συλλογή ανεκδότων. Στην πίσω σελίδα έγραφε αυτά με τον Τοτό.

Ο Έλλην πολίτης, Θωμάς Γουόκαπ, επαναστάτησε. Για το δίκιο του εργάτη αυτού του τόπου. Έρχονται οι ξένοι και παίρνουν τα μεροκάματα. Κάτι Μοντέρο, κάτι ΜακΙντάιρ, αγανάκτησε. Εμείς τι είμαστε; Παιδιά κατώτερου Θεού; Πήρε την επαναστατική πρωτοβουλία ο Θωμάς. Επειδή σε αντίθεση με εμάς τους κοινούς θνητούς, έχει κάνει και τις γνωριμίες του.

Στην δεύτερη επιστολή λοιπόν, απαιτεί ειδικά επιδόματα για τους Έλληνες μπασκετμπολίστες που έχουν γεννηθεί στο Τέξας. Μην πάει το μυαλό σας πως είναι φωτογραφική η απαίτηση, είναι πολλοί οι γεννηθέντες στην μεγάλη πολιτεία των ΗΠΑ συμπατριώτες μας. Από το χωριό δεν τους ξέρετε.

Τα επιδόματα που ζητήθηκαν μέσω της επιστολής, είναι τα εξής:

1.Επίδομα ειρωνείας στον Κώστα Σλούκα κατά τη διάρκεια αγώνα: 300.000 ευρώ.

2.Επίδομα έγκαιρης προσέλευσης στο Κοινοβούλιο ως βουλευτής Β Πειραιώς: 1.200.000 ευρώ.

3.Επίδομα γεύματος με τον Κασσελάκη: 50.000 ευρώ.

4.Επίδομα απουσίας από τις κλήσεις της Εθνικής ομάδας: 530.000 ευρώ.

5.Επίδομα ορκωμοσίας στον Ελληνικό Στρατό με αθλητικό παπούτσι, για μετέπειτα χρήση της φωτογραφίας σε τοξικές αναρτήσεις ομάδας: 2.420.000 ευρώ.

Το κράτος έκανε άμεσα δεκτό το αίτημα του Γουόκαπ. Μένει απλά να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τα λεφτά τσέπη. Κάπως έτσι ο Θωμάς γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης. Ένας Έλληνας που μας κάνει περήφανους. Κατά βάθος είναι «παιδί του Ανδρέα» ο Τόμας, αν είχε διορίσει και την Εστρέλα σε μια Εθνική Τράπεζα θα το είχα δέσει.

Λύθηκε όμως το θέμα μια και καλή. Τώρα μένει ο Ντόρσεϊ. Κάτι θα γίνει και με αυτόν. Έχω ακούσει πως στο σπίτι του υπάρχουν κάποια ζητήματα με τον κήπο και τις τέντες. Οπότε θα του βγάλουν ένα κονδύλι ενεργειακής αναβάθμισης 5.000.000, έκλεισε το θέμα, πάμε σπίτια μας χαρούμενοι.

Μόνο ένας έμεινε παραπονούμενος. Ο Βαγγέλης ο Λιόλιος θέλησε να θέσει όρο κάποιους αγώνες επίδειξης του Γουόκαπ με την φανέλα της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου. Ο Λευτέρης ο Αυγενάκης καθάρισε τη μπουγάδα λέγοντας στον καφεπώλη: «Βαγγέλη δεν χρειάζεται, τόσοι εργάτες κυκλοφορούν στις οικοδομές, μην υποχρεώνεσαι».