Fake news από Ισπανία για απόλυση Κορόνα από τον Παναθηναϊκό (pic)

Ισπανός δημοσιογράφος έγραψε ότι ο Παναθηναϊκός απέλυσε τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, κάτι που ωστόσο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα έφυγε από την Βαλένθια και ήρθε στον Παναθηναϊκό ως τεχνικός διευθυντής, πόστο στο οποίο ωστόσο έχασε λίγο μετά την απομάκρυνση του Ράφα Μπενίτεθ από τον πάγκο του συλλόγου.

Ο Στέφανος Κοτσόλης αναβαθμίστηκε σε αυτή την θέση και ο Ισπανός παρέμεινε στην ομάδα ως τεχνικός σύμβουλος, δίχως να έχει πλέον ενεργό ρόλο στις αποφάσεις.

Ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται κανονικά στον Παναθηναϊκό και τα όσα έγραψε ο Ισπανός δημοσιογράφος, Άνχελ Γκαρσία, περί απόλυσής του, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δίχως φυσικά κανείς να μπορεί να προδικάσει το μέλλον.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ. Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα φέρεται να απολύθηκε, λένε ότι πρόκειται για συμφωνημένη λύση μεταξύ των δύο πλευρών, από τον ελληνικό σύλλογο Παναθηναϊκό όπου ήταν Τεχνικός Διευθυντής».