Σε πύρινο κλοιό η Ευρώπη: Πάνω από 190 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με 35άρια

Σε κατάσταση ακραίας ζέστης παραμένει μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου, με τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κατοίκους να προετοιμάζονται για θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35°C κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), το κύμα καύσωνα παρουσιάζει οριακή υποχώρηση σε σχέση με χθες, όταν το θερμόμετρο έδειξε πάνω από 35°C για 193 εκατομμύρια ανθρώπους.

Παράλληλα, η γενικότερη αίσθηση ασφυξίας παραμένει έντονη, καθώς ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 30°C για περισσότερους από 381 εκατομμύρια Ευρωπαίους (έναντι 400 εκατομμυρίων χθες). Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τον συνδυασμό των προβλέψεων της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και των πληθυσμιακών δεδομένων του Joint Research Center για το 2025, ενώ επιβεβαιώνονται και από την αυστριακή ΜΚΟ Klimadashboard.

Ποιες χώρες βρίσκονται στο «κόκκινο»

Το πιο σκληρό πρόσωπο του καύσωνα αντιμετωπίζουν σήμερα η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχία, όπου σχεδόν το σύνολο της επικράτειάς τους θα ψηθεί στους 35°C. Στην ίδια τροχιά κινείται και

η Γερμανία, με περίπου 42 εκατομμύρια πολίτες —ιδιαίτερα στο Βερολίνο— να επηρεάζονται άμεσα. Σοβαρά προβλήματα από τις υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται επίσης στη Σλοβακία, τη Σερβία, την Κροατία, την Ιταλία, την Αυστρία, καθώς και στη δυτική Ουκρανία.

Τέλος, στη Γαλλία, αν και ο κόκκινος συναγερμός για τον καύσωνα αναμένεται να λήξει απόψε το βράδυ, οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας περίπου 11 εκατομμύρια ανθρώπους.

Πηγή: newsbomb.gr