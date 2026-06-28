Διέκοψε το αρνητικό σερί η Αβαΐ, τη χειρότερη επίθεση εμφανίζει η Πόντε Πρέτα

Στη 15η αγωνιστική του βρίσκεται το πρωτάθλημα της Β’ Βραζιλίας και η 11η Αθλέτικς Κλαμπ αντιμετωπίζει τη 18η Αβαΐ, την ώρα που η 13η Ατλέτικο Γκοϊανιένσε παίζει με τη 19η Πόντε Πρέτα.

Τα 5/6 τελευταία παιχνίδια της Αθλέτικς Κλαμπ είχαν «2-3 γκολ».

Το 2-0 από τη 17η Λοντρίνα διέκοψε το αήττητο σερί των 7 αγώνων της Αθλέτικς Κλαμπ, αποτέλεσμα που επηρεάστηκε από την αποβολή του τιμωρημένου απόψε αμυντικού Μπελέζι με δεύτερη κίτρινη στο 54’. Ως τότε η ομάδα από το Μίνας Ζεράις έλεγχε το ματς. Δέχτηκε το πρώτο γκολ στο 66’, ενώ το δεύτερο ήρθε στο 97’ με πέναλτι. Ήταν μόλις η 3η ήττα της στο πρωτάθλημα. Εντός έδρας μετράει 2-4-1. Η Αβαΐ διέκοψε από την πλευρά της το μη νικηφόρο σερί των 11 αναμετρήσεων (7 ήττες), επικρατώντας 1-0 της 10ης Κουιάμπα. Το γκολ ήρθε στο 31’ και ύστερα πιέστηκε από την αντίπαλό της, η οποία αν και φιλοξενούμενη είχε 61% κατοχή και 13-1 κόρνερ. Στο 1-1-4 η εκτός έδρας συγκομιδή της Αβαΐ, η οποία τερμάτισε στη 13η, στη 10η και στην 9η θέση την τελευταία τριετία που αγωνίζεται στην κατηγορία. Η διπλή ευκαιρία υπέρ της Αθλέτικς Κλαμπ σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ, που εμφανίστηκε στα 5/7 τελευταία παιχνίδια της, καλύπτουν πολλά ενδεχόμενα στο ματς.

Για τέταρτη διαδοχική αγωνιστική παρέμεινε αήττητη η Ατλέτικο Γκοϊανιένσε, παίρνοντας 1-1 από την 6η Σπορτ Ρεσίφε. Δέχτηκε το γκολ στο 25’, έφτασε στην ισοφάριση στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ και δύο εβδομάδες πορεύεται με υπηρεσιακό τον 41χρονο Ρενάν Μπρίτο, με τον πρόεδρο Άντσον Μπαπτίστα να δηλώνει πως δεν υπάρχει βιασύνη στην ανακοίνωση νέου προπονητή, δεδομένης της έλλειψης ικανών ελεύθερων τεχνικών στην αγορά. Μόλις 2 νίκες σε 7 εντός έδρας παιχνίδια για τους γηπεδούχους. Τιμωρημένος είναι ο 35χρονος επιθετικός Γκιλιέρμε (2 γκολ). Η Πόντε Πρέτα υπέστη τη 10η ήττα της σε 14 παιχνίδια, 0-2 από τη 2η Νοβοριζοντίνο. Δέχτηκε ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, ενώ έπαιζε με 10 παίκτες από το 16’ λόγω αποβολής του αμυντικού Μάρσιο Σίλβα, ο οποίος θα λείψει τώρα. Κάρτες συμπλήρωσε και ο 35χρονος μέσος Έλβις (1 γκολ).

Η Ατλέτικο Γκοϊανιένσε διατηρείται αήττητη (8 νίκες) εδώ και 10 ματς απέναντι στην Πόντε Πρέτα, διατηρώντας ανέπαφη την εστία της στα 6 τελευταία. Δεδομένου και του ότι η φιλοξενούμενη εμφανίζει τη λιγότερο παραγωγική επίθεση του πρωταθλήματος, το combo άσος και N/G συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

680. ΑΘΛΕΤΙΚΣ ΚΛΑΜΠ - ΑΒΑΪ 1Χ&G 2,37

681. ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ - ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 1&NG 2,12

