Χάρι Κέιν: Ιστορικό ρεκόρ με την Αγγλία στο Μουντιάλ και κορυφή όλων των εποχών

Ο Χάρι Κέιν πρόσθεσε ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στην καριέρα του με την εθνική Αγγλίας, καθώς με το γκολ που σημείωσε κόντρα στον Παναμά στην τρίτη αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ, έγραψε ιστορία.

Με αυτό το τέρμα, ο αρχηγός των “Τριών Λιονταριών” έφτασε τα 11 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και πέρασε μόνος πρώτος στη σχετική λίστα της Αγγλίας, ξεπερνώντας τον Γκάρι Λίνεκερ, με τον οποίο μέχρι τότε συγκατοικούσε στην κορυφή.

Παράλληλα, με αυτή την επίδοση άφησε πίσω του και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος μετρά 10 γκολ σε Μουντιάλ, ανεβαίνοντας ακόμη ψηλότερα στην ιστορική κατάταξη των διοργανώσεων.

Ο 32χρονος επιθετικός έφτασε συνολικά τα τρία γκολ στο συγκεκριμένο τουρνουά και παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της Αγγλίας, που ολοκλήρωσε αήττητη τη φάση των ομίλων και προετοιμάζεται πλέον για τα νοκ άουτ, όπου θα αντιμετωπίσει το Κονγκό στη φάση των 32, με στόχο τη συνέχεια της πορείας της και νέα ρεκόρ από τον Κέιν.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Κέιν, μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, είναι οι μοναδικοί Άγγλοι ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει σε τρεις διαφορετικές τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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