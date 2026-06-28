Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Ελουστόντο ήθελε να παίξει στο υψηλό επίπεδο και διάλεξε τον ΠΑΟΚ!»

Οι Βάσκοι ασχολούνται με την άφιξη του Αρίτζ Ελουστόντο στη Θεσσαλονίκη και την επικείμενη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, μιλώντας με κολακευτικά λόγια για την επιλογή του συμπατριώτη του να έρθει στον Δικέφαλο.

Ο Αρίτζ Ελουστόντο βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο 32χρονος Ισπανός αμυντικός έφτασε το Σάββατο στην Ελλάδα προκειμένου να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Δικέφαλο.

Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, ο έμπειρος στόπερ θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με τον ΠΑΟΚ να του προσφέρει ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές απολαβές, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική του απόφαση.

Ο Ελουστόντο αποχώρησε από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ έπειτα από μία σπουδαία πορεία, καθώς αγωνίστηκε συνολικά σε 314 επίσημους αγώνες με τη φανέλα της ομάδας του Σαν Σεμπαστιάν. Παρότι επιθυμούσε να ολοκληρώσει την καριέρα του στον σύλλογο όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, η διοίκηση αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Οι Ισπανοί τονίζουν πως ο αμυντικός δεν ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα της La Liga, καθώς δεν επιθυμούσε να βρεθεί αντίπαλος της Ρεάλ Σοσιεδάδ, την οποία θεωρεί τον σύλλογο της ζωής του. Για τον λόγο αυτό, η προοπτική μιας νέας πρόκλησης στο εξωτερικό ταίριαζε απόλυτα στα σχέδιά του.

Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο ο Ελουστόντο να βρεθεί ξανά απέναντι στην αγαπημένη του ομάδα. Ο ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Europa League και δεν αποκλείεται οι δύο ομάδες να διασταυρώσουν τους δρόμους τους στη διοργάνωση.

Μάλιστα, οι Ισπανοί υπενθυμίζουν ότι τον Ιανουάριο του 2025 ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί με 2-0 στο «Ανοέτα» από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με δύο γκολ του Όρι Όσκαρσον.

Παράλληλα, τα ισπανικά Μέσα αναφέρονται και στην επιλογή της Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα ελκυστική πόλη για έναν ποδοσφαιριστή που θέλει να ζήσει μια εμπειρία στο εξωτερικό μαζί με την οικογένειά του.

Τέλος, σημειώνεται πως ο Ελουστόντο αισθάνεται ότι μπορεί ακόμη να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο. Αν και η πρώτη του επιλογή ήταν να παραμείνει στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, θεωρεί ότι στον ΠΑΟΚ θα έχει περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής και πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια παρουσίας στον ισπανικό σύλλογο.