Οι έξι γυναίκες διαιτητές που γράφουν ιστορία στο Μουντιάλ

Ανάμεσα στους 170 διαιτητές που επέλεξε η FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής, βρίσκονται για πρώτη φορά και έξι γυναίκες. Μπορεί το ποσοστό εκπροσώπησης να είναι μικρό, όμως σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη γυναικεία διαιτησία του ανδρικού ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, αποτελεί συνέχεια της προόδου που ξεκίνησε στο Κατάρ το 2022, όταν η Γαλλίδα Στεφανί Φραπάρ έγινε η πρώτη γυναίκα που διηύθυνε αγώνα σε τελική φάση ανδρικού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ας δούμε ποιες είναι οι έξι διαιτήτριες στο Μουντιάλ 2026

1. Τόρι Πένσο: Η 39χρονη Αμερικανίδα από τη Φλόριντα έγινε στις 18 Ιουνίου η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία που σφύριξε αγώνα ανδρικού Μουντιάλ, στον αγώνα της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική, όπου ξεχώρισε για τη σταθερότητα και την αυτοπεποίθησή της στις αποφάσεις. Λίγες ημέρες αργότερα διηύθυνε και τη σπουδαία νίκη του Ισημερινού επί της Γερμανίας. Η Πένσο είχε ήδη γράψει ιστορία το 2020 ως η πρώτη γυναίκα ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια που διηύθυνε αγώνα του MLS, ενώ το 2021 έγινε η πρώτη που σφύριξε παιχνίδι προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της CONCACAF.

Μέχρι το φετινό Μουντιάλ, κορυφαία στιγμή της καριέρας της ήταν ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών το 2023, ενώ συμμετείχε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025. Με περισσότερους από 100 διεθνείς αγώνες στο ενεργητικό της, θεωρείται μία από τις πλέον έμπειρες διαιτήτριες παγκοσμίως.

Η πορεία της μόνο εύκολη δεν ήταν. Η μητέρα της δεν την άφηνε να παίζει ποδόσφαιρο όταν ήταν μικρή, φοβούμενη τους τραυματισμούς. Έτσι, σε ηλικία 14 ετών στράφηκε στη διαιτησία, αρχικά σε τοπικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, με στόχο να κερδίσει χρήματα για να αγοράσει το πρώτο της αυτοκίνητο.

Το 2008 αποφοίτησε από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα με πτυχίο στο ψηφιακό μάρκετινγκ και εργάστηκε στις πολυεθνικές Coca-Cola και Red Bull, σε μια περίοδο που η επαγγελματική διαιτησία δεν βρισκόταν ακόμη στα σχέδιά της.

Η συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2019 άλλαξε τη ζωή της. Αδυνατώντας να συνδυάσει την εργασία της στη διαφήμιση, τη διαιτησία και την οικογενειακή ζωή -είναι παντρεμένη με τον επίσης διαιτητή Κρις Πένσο και έχουν τρεις κόρες- αποφάσισε να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο.

2. Κάτια Γκαρσία: Η 33χρονη Μεξικανή έγινε η πρώτη Λατινοαμερικάνα και η τρίτη γυναίκα στην ιστορία που διηύθυνε αγώνα ανδρικού Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο παιχνίδι της Ολλανδίας με την Τυνησία. Η καριέρα της είναι γεμάτη πρωτιές. Ήταν η πρώτη γυναίκα διαιτητής στο Gold Cup, η πρώτη Μεξικανή που διηύθυνε αγώνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, ενώ συμμετείχε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2023. Παράλληλα, έγινε η δεύτερη γυναίκα που σφύριξε αγώνες της Liga MX. Γεννημένη στην Πόλη του Μεξικού, μεγάλωσε σε οικογένεια μουσικών, όμως επέλεξε τον αθλητισμό. Άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο το 2004, αλλά το όνειρό της να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς το γυναικείο πρωτάθλημα του Μεξικού ιδρύθηκε μόλις το 2017. Έτσι, στράφηκε στη διαιτησία το 2015 και μέσα σε λίγα χρόνια ανέβηκε όλες τις βαθμίδες, από τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα έως την πρώτη κατηγορία. Το 2019 απέκτησε το σήμα της FIFA.

Παράλληλα με τη διαιτησία, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού (UNAM), με πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες και τη Δημόσια Διοίκηση.

3. Σάντρα Ραμίρες: Η 37χρονη Μεξικανή ήταν πρώτη βοηθός της Κάτια Γκαρσία στον αγώνα Ολλανδίας - Τυνησίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία το 2010 και απέκτησε το σήμα της FIFA το 2019. Έχει διαιτητεύσει σε αναπτυξιακές διοργανώσεις, στη δεύτερη κατηγορία του Μεξικού, στη Liga MX και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών.

4. Μπρουκ Μέιγιο: Η 38χρονη Αμερικανή βοηθός διαιτητή κατέχει το σήμα της FIFA από το 2018. Συνεργάστηκε με την Τόρι Πένσο στους αγώνες Τσεχία - Νότια Αφρική και Ισημερινός - Γερμανία. Θεωρείται από τις πιο έμπειρες βοηθούς διεθνώς, έχοντας συμμετάσχει στο MLS, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2023. Το 2025 αναδείχθηκε κορυφαία διαιτητής των Ηνωμένων Πολιτειών.

5. Κάθριν Νέσμπιτ: Η 38χρονη Αμερικανή θεωρείται μία από τις κορυφαίες ειδικούς στον κόσμο στο VAR, αν και στον αγώνα Τσεχίας - Νότιας Αφρικής εκτέλεσε χρέη βοηθού διαιτητή. Είναι πιστοποιημένη από τη FIFA από το 2016 και ειδικεύεται στο σύστημα VAR. Το Μουντιάλ του 2026 είναι η δεύτερη συμμετοχή της σε ανδρική τελική φάση, μετά το Κατάρ το 2022.

6. Τατιάνα Γκουσμάν: Η 38χρονη από τη Νικαράγουα είχε ήδη γράψει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που διηύθυνε αγώνα της πρώτης κατηγορίας της χώρας της και ως η πρώτη Νικαραγουανή που συμμετείχε σε Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, υπηρετώντας στο VAR της διοργάνωσης Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας το 2023. Στο Μουντιάλ του 2026 κάνει το ντεμπούτο της σε ανδρική τελική φάση ως βοηθός VAR. Πριν ασχοληθεί με τη διαιτησία υπήρξε ποδοσφαιρίστρια και σήμερα συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες προσωπικότητες της διαιτησίας στην Κεντρική Αμερική.

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