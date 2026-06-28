Ο Πέρισιτς μόλις ο 4ος παίκτης με 20+ συμμετοχές ως βασικός σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Η «παλιά γενιά» της Κροατίας ετοιμάζεται να... αποχαιρετίσει τις μεγάλες διοργανώσεις στο εφετινό Παγκόσμιο Κύπελλο κι ένας απ’ τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της, ο 37χρονος Ιβάν Πέρισιτς συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της «Χρβάτσκα» και να επιβεβαιώνει γιατί θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ποτέ η χώρα του.

Η παρουσία του στο εφετινό Παγκόσμιο Κύπελλο δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση, αλλά ένα επίτευγμα που τον τοποθετεί δίπλα σε θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι της Κυριακή (28/6) εναντίον της Γκάνας (2-1 για την Κροατία), ο Πέρισιτς έφτασε τις 20 εμφανίσεις σε τελική φάση Μουντιάλ με την Κροατία, έχοντας ξεκινήσει βασικός και στις 20!

Ένα εντυπωσιακό επίτευγμα που αποτυπώνει τη σταθερότητα, την ποιότητα και την επιρροή του στην εθνική ομάδα επί σχεδόν δύο δεκαετίες. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως μόνο τρεις ποδοσφαιριστές στην Ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων έχουν περισσότερες συμμετοχές ως βασικοί, ανήκοντας σ' αυτό το πολύ μικρό «κλαμπ» των 20άρηδων «βασικών» σε Μουντιάλ:

Ο μυθικός Πάολο Μαλντίνι, πρωταθλητής κόσμου το 2006 με την Ιταλία που έχει 23 συμμετοχές, ο αξεπέραστος Ντιέγκο Μαραντόνα, θριαμβευτής το 1986 στα γήπεδα του Μεξικού που έχει 21 κι ο θρυλικός Ούβε Ζέλερ επίσης με 21 συμμετοχές ως βασικός. Τους δύο τελευταίους θα έχει την ευκαιρία να τους ισοφαρίσει ο Πέρισιτς στον αγώνα που θα δώσει η Κροατία με την Πορτογαλία στη φάση των «32».

Το συγκεκριμένο στατιστικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο ανταγωνισμού, αλλά και τη διάρκεια στην κορυφή που απαιτείται για να παραμένει ένας παίκτης αναντικατάστατος σε τέσσερα και πλέον Παγκόσμια Κύπελλα.

Κι ο Πέρισιτς επιβεβαίωσε και στο Μουντιάλ του 2026, πως δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιριστής με πολλές συμμετοχές, αλλά το πρόσωπο μιας ολόκληρης ποδοσφαιρικής γενιάς της Κροατίας, ένας παίκτης που συνδέθηκε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χώρας του και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς, αφήνοντας μια σπουδαία ποδοσφαιρική «κληρονομιά».

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