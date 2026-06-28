Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν ένας 75χρονος τουρίστας από τη Γαλλία έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον πέμπτο όροφο γνωστού ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με το flashnews,gr, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το βράδυ κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ο άτυχος ηλικιωμένος, ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στο νησί μαζί με τη σύζυγό του, βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι του δωματίου τους, καταλήγοντας στο οδόστρωμα.

Στο σημείο επικράτησε αμέσως πανικός, ενώ έσπευσε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί μπόρεσαν απλώς να διαπιστώσουν τον θάνατό του.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για ένα μοιραίο ατύχημα ή για μια πράξη αυτοχειρίας.