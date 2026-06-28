Νέα αμήχανη στιγμή για τον Τζο Μπάιντεν: Έχασε τον προσανατολισμό του στη σκηνή

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, βρέθηκε ξανά στη σκηνή σε εκδήλωση του Δημοκρατικού Κόμματος το Σάββατο για να επικρίνει έντονα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο χρειάστηκε λίγη βοήθεια για να καταλάβει πώς ακριβώς να κατέβει από το βήμα.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος πιέστηκε από τους Δημοκρατικούς να αποσυρθεί από την κούρσα επανεκλογής του το 2024 μετά την καταστροφική τηλεμαχία απέναντι στον Τραμπ, υπερασπίστηκε το έργο του. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη σύνοδο του Δημοκρατικού Κόμματος του Μέριλαντ κοντά στη Βαλτιμόρη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον διάδοχό του.

Στο τέλος της ομιλίας του, ο πρώην πρόεδρος επανέλαβε τη γνωστή του ρητορική σχετικά με την ικανότητα του έθνους να ξεπερνά τις προκλήσεις, αλλά στη συνέχεια αναζήτησε βοήθεια για να βρει από ποια πλευρά έπρεπε να αποχωρήσει. Γύρισε στο πλάι ζητώντας καθοδήγηση και έδειξε προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις για να βεβαιωθεί για τη σωστή διαδρομή. Μόλις ξεκαθάρισε προς τα πού έπρεπε να κινηθεί, αποχώρησε από τη σκηνή έχοντας γυρισμένη την πλάτη στο κοινό.

Η εμφάνισή του στην εκδήλωση του Μέριλαντ πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την παρουσία του στα εγκαίνια της προεδρικής βιβλιοθήκης του Μπαράκ Ομπάμα στο Σικάγο. Εκεί, στο κλείσιμο της βραδιάς, ο Μπάιντεν φάνηκε σαστισμένος και παρέμεινε αμήχανα στη σκηνή. «Πού είναι η εγγονή μου;» φώναξε καθώς πλησίαζε στο βήμα με τη λήξη της εκδήλωσης. Σε άλλες στιγμές κατά τη διάρκεια εκείνης της βραδιάς, χρειάστηκε την καθοδήγηση της πρώην πρώτης κυρίας, Τζιλ Μπάιντεν.

Οι επιθέσεις προς τον Τραμπ

Ο 83χρονος πολιτικός βασίστηκε σε ότοκιου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το βράδυ του Σαββάτου, μισοκλείνοντας ενίοτε τα μάτια του καθώς διάβαζε τις επιθέσεις του προς τον πολιτικό του αντίπαλο. Υπενθυμίζεται ότι ο Μπάιντεν είχε νικήσει τον Τραμπ το 2020, προτού αποχωρήσει τελικά από τον Λευκό Οίκο το 2024. Επιπλέον, στην αρχή της ομιλίας του έβηξε δυνατά αρκετές φορές. Απευθυνόμενος στα μέλη του κόμματος, ανέφερε: «Έχετε παρατηρήσει ότι οι Αμερικανοί λένε πως η οικονομία υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν είναι πάρα πολύ καλύτερη από ό,τι επί Τραμπ;».

Αυτές οι διαδοχικές αμήχανες στιγμές έρχονται να προστεθούν σε ένα μακρύ ιστορικό δυσκολιών με τις οδηγίες σκηνικής παρουσίας κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σύνοδο των G7 στην Ιταλία το 2024. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι ο πρώην πρόεδρος δίνει μάχη με τον καρκίνο του προστάτη στο τέταρτο στάδιο.

Την ίδια ώρα, η πρώην πρώτη κυρία ενισχύει την παρουσία της στα μέσα ενημέρωσης προωθώντας το νέο της βιβλίο, στο οποίο αποκαλύπτει ότι αρχικά είχε σκεφτεί πως ο σύζυγός της ίσως «πάθαινε εγκεφαλικό» κατά τη διάρκεια της καταστροφικής τηλεμαχίας του 2024.

Πηγή: newsbomb.gr