Η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό με Σιντ Τρούιντεν

Συμπληρώνεται το παζλ των φιλικών αγώνων που θα δώσει η ΑΕΚ στην Ολλανδία κατά το βασικό στάδιο προετοιμασίας της.

Όπως έγινε γνωστό, η Ένωση θα αντιμετωπίσει στις 2 Αυγούστου την Σιντ Τρούιντεν. Το φιλικό θα είναι κεκλεισμένων των θυρών ενώ όπως τονίζουν οι Βέλγοι στην ανακοίνωσή τους, είναι μια καλή ευκαιρία να συναντήσουν ξανά έναν πρώην παίκτη τους, τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Για τη Σιντ Τρούιντεν θα είναι το τελευταίο της φιλικό, πριν από την έναρξη των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων επομένως το αντιμετωπίζουν ως πρόβα τζενεράλε.

Για την ΑΕΚ από την άλλη, αυτό το φιλικό στις 2 Αυγούστου θα είναι το τελευταίο επι ολλανδικού εδάφους καθώς στη συνέχεια η ομάδα την ίδια ημέρα θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ φέτος θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο Άπελντοορν της Ολλανδίας σε δύο δύο διαστήματα 6-18 Ιουλίου και 23-2 Αυγούστου ενώ ενδιάμεσα θα υπάρξει μια μίνι άδεια.

Εκτός από την Σιντ Τρούιντεν η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Ντε Γκράαφτσαπ στις 12 Ιουλίου, την Τσβόλε στις 26 Ιουλίου , την Σαμσουνσπόρ στις 29 του ίδιου μήνα ενώ φαίνεται πως αντίπαλος θα είναι και η Χρόνινχεν κατά το πρώτο διάστημα κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα των 6 φιλικών αγώνων που θα δώσει η Ένωση επι ολλανδικού εδάφους.