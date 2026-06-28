Ολυμπιακός: Κάρμο... η επιστροφή, «πατάει» Ελλάδα ο Ανγκολέζος

Έτοιμος για την τρίτη θητεία του στο Λιμάνι είναι ο Νταβίντ Κάρμο.

Οριστικοποιήθηκε η επιστροφή του διεθνούς κεντρικού αμυντικού στην Ελλάδα για χάρη των Ερυθρολεύκων.

Ο Νταβίντ Κάρμο αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας τα ξημερώματα της Δευτέρας, συγκεκριμένα στις 5:10 για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του στον Ολυμπιακό για την τρίτη θητεία του με τα ερυθρόλευκα.

Ο Ανγκολέζος στόπερ, ο οποίος αγωνίστηκε πέρυσι ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Οβιέδο, θα αποτελέσει την πέμπτη καλοκαιρινή μεταγραφή των Πειραιωτών, που έχουν ήδη αποκτήσει τους Φορτούνη, Μαφέο, Στουρνάρα, ενώ βρίσκεται στην Ελλάδα και ο γκολκίπερ Πόποβιτς για να ολοκληρωθεί η απόκτησή του.