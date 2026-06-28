Γαλλία: Υπεύθυνος κατασκήνωσης κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις σε μικρά παιδιά

Υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο μικρό κέντρο αναψυχής του Βοκλύζ, νοτιοανατολική Γαλλία, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένος, ένας 25άχρονος υπεύθυνος της θερινής κατασκήνωσης αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικα παιδιά, έπειτα από καταγγελίες αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 3 – 4 ετών που έφτασαν στις Αρχές.

Ο νεαρός, «άγνωστος τόσο στις αστυνομικές όσο και τις δικαστικές Αρχές», συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελέως της Αβινιόν, Στεφανί Ωέν. Μετά την απολογία του, τού απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος τριών παιδιών» και τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο, σύμφωνα με τη δικαστική λειτουργό.

Τη 10η Ιουνίου, μητέρα υπέβαλε μήνυση, υποστηρίζοντας ότι ο γιος της υπήρξε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από τον συγκεκριμένο παιδαγωγό στο κέντρο αναψυχής. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, προέκυψε και δεύτερη καταγγελία.

Κορίτσι που επίσης βρισκόταν στο ίδιο κέντρο, ανέφερε παρόμοια περιστατικά.

Τα παιδιά είναι ηλικίας 3 έως 4 ετών, σύμφωνα με την εισαγγελία· ένα από τα παιδιά έχει ήδη εξεταστεί από τους ερευνητές, ενώ, στη συνέχεια κατατέθηκαν ακόμη δύο μηνύσεις από γονείς.

Οι οικογένειες που έχουν ταυτοποιηθεί στην υπόθεση, έχουν έρθει σε επαφή με την Ένωση Υποστήριξης Θυμάτων (Amav), ώστε να τους παρασχεθεί ψυχολογική και νομική υποστήριξη.

Ο κατηγορούμενος εργαζόταν στο κέντρο επί 7 χρόνια και έχει τεθεί σε εξάμηνη αναστολή από τον Δήμο Μοριέρ–λε–Αβινιόν για τη διάρκεια της έρευνας. Το 2025, είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με πειθαρχική διαδικασία για την παραλαβή «μη προκλητικής φωτογραφίας» από μαθήτρια και είχε τιμωρηθεί με πενθήμερη απομάκρυνση από την εργασία του.

Οι όροι του δικαστικού ελέγχου περιλαμβάνουν υποχρεωτική θεραπεία, απαγόρευση παρουσίας στο Βοκλύζ και σε σχολικές δομές, απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος με επαφή με ανηλίκους και απαγόρευση επικοινωνίας με τα παιδιά, τις οικογένειες, τα θύματα και τους μάρτυρες.

Η εισαγγελέας της Αβινιόν γνωστοποίησε ότι οι έρευνες συνεχίζονται υπό την καθοδήγηση ανακριτή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα.

Πηγή: newsbomb.gr